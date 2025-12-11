Меню
11 декабря 2025 10:30
Кому смотреть новогоднюю комедию «Ёлки 12»

Декабрь в России уже много лет немыслим без двух вещей: запаха мандаринов и выхода новой части киноальманаха «Ёлки». 18 декабря в прокат выходит двенадцатая часть франшизы. Разбираемся, для кого «Ёлки 12» станут идеальным новогодним подарком, а кому лучше выбрать другой фильм для праздничного настроения.

Идти, тем кто любит:

  • Праздничные альманахи — по традиции, в фильме переплетаются десятки историй со всех уголков России.

  • Легкий, добрый и предсказуемый юмор — то, что нужно для хорошего настроения и праздничной веры в чудо.

  • Старых друзей по франшизе и новых знакомых. Дмитрий Нагиев вернется к роли дяди Юры, а среди новых лиц — Дмитрий Журавлев из «Натальной карты» и Ольга Картункова.

Можно пропустить, если:

  • Вы ждете запутанного сюжета и сложных героев.

  • Не любите формат коротких историй — здесь зритель постоянно переключается между разными сюжетными линиями.

  • Вы не видели ни одной предыдущей части — хотя каждый фильм представляет самостоятельную историю, общая стилистика и некоторые отсылки будут понятнее тем, кто знаком с франшизой.

Что это за фильм?

Девятилетний Ваня из Кирова узнает, что его родители собираются развестись, и решает отправиться в Великий Устюг к Деду Морозу, чтобы тот исполнил его новогоднее желание и сохранил семью. Пока бесстрашный мальчик идет к своей цели, обеспокоенные родители ищут пропавшего сына. Как и в предыдущих частях «Ёлок», это история объединит самых разных людей из десятков российских городов.

Для кого это кино?

  • Для компании друзей, которые хотят хорошо провести время в кино.

  • Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу праздника и поверить в новогоднее волшебство.

  • Для тех, кто ностальгирует по «десятым», ведь франшиза — это еще и своеобразная капсула времени, которая отражает дух эпохи и меняющиеся тренды.

Если не это — вот альтернатива:

  1. «Тик-так» — если хочется более серьезной истории в обертке новогоднего кино.

  2. «Снеговик» — если хочется посмотреть волшебную фэнтези-историю, которая понравится даже самым маленьким зрителям.

  3. «Новый год на Связи» — здесь мальчик тоже отправляется в предновогоднее путешествие, но история более реалистичная и без переключения на другие сюжеты.

Если понравился фильм:

  1. «Реальная любовь» (2002) — классика рождественских альманахов с самыми разными историями: от влюбленного в одноклассницу мальчика до премьер-министра Великобритании.

  2. «Тариф Новогодний» (2008) — добрая и светлая история о том, что любовь преодолевает не только расстояния, но и время.

  3. «С новым годом, мамы!» (2012) — альманах из 5 историй, каждая из которых происходит накануне праздника и раскрывает отношения между детьми и родителями. Одна из последних ролей Алена Делона.

Арина Виногородская
