Кому смотреть новогоднюю комедию «Ёлки 12»

Идти, тем кто любит:
Праздничные альманахи — по традиции, в фильме переплетаются десятки историй со всех уголков России.
Легкий, добрый и предсказуемый юмор — то, что нужно для хорошего настроения и праздничной веры в чудо.
Старых друзей по франшизе и новых знакомых. Дмитрий Нагиев вернется к роли дяди Юры, а среди новых лиц — Дмитрий Журавлев из «Натальной карты» и Ольга Картункова.
Можно пропустить, если:
Вы ждете запутанного сюжета и сложных героев.
Не любите формат коротких историй — здесь зритель постоянно переключается между разными сюжетными линиями.
Вы не видели ни одной предыдущей части — хотя каждый фильм представляет самостоятельную историю, общая стилистика и некоторые отсылки будут понятнее тем, кто знаком с франшизой.
Что это за фильм?
Девятилетний Ваня из Кирова узнает, что его родители собираются развестись, и решает отправиться в Великий Устюг к Деду Морозу, чтобы тот исполнил его новогоднее желание и сохранил семью. Пока бесстрашный мальчик идет к своей цели, обеспокоенные родители ищут пропавшего сына. Как и в предыдущих частях «Ёлок», это история объединит самых разных людей из десятков российских городов.
Для кого это кино?
Для компании друзей, которые хотят хорошо провести время в кино.
Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу праздника и поверить в новогоднее волшебство.
Для тех, кто ностальгирует по «десятым», ведь франшиза — это еще и своеобразная капсула времени, которая отражает дух эпохи и меняющиеся тренды.
Если не это — вот альтернатива:
«Тик-так» — если хочется более серьезной истории в обертке новогоднего кино.
«Снеговик» — если хочется посмотреть волшебную фэнтези-историю, которая понравится даже самым маленьким зрителям.
«Новый год на Связи» — здесь мальчик тоже отправляется в предновогоднее путешествие, но история более реалистичная и без переключения на другие сюжеты.
Если понравился фильм:
«Реальная любовь» (2002) — классика рождественских альманахов с самыми разными историями: от влюбленного в одноклассницу мальчика до премьер-министра Великобритании.
«Тариф Новогодний» (2008) — добрая и светлая история о том, что любовь преодолевает не только расстояния, но и время.
«С новым годом, мамы!» (2012) — альманах из 5 историй, каждая из которых происходит накануне праздника и раскрывает отношения между детьми и родителями. Одна из последних ролей Алена Делона.