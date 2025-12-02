Рокеры веселятся с Константином Хабенским в трейлере драмы «Здесь был Юра»

Кинопрокатная компания «Вольга» представила трейлер признанной картины «Здесь был Юра», которая стартует в кинотеатрах 5 февраля 2026 года. Это дебютный режиссерский проекта Сергея Малкина, получивший главный приз III фестиваля актуального российского кино «Маяк».

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли с Малкиным и его друзьями в недалеком прошлом. В центре сюжета — трое молодых и амбициозных музыкантов (Кузьма Котрелев, Денис Парамонов и Александр Поршин), которые живут вместе в коммунальной квартире. В преддверии важного выступления на местном фестивале молодые люди вынуждены на десять дней взять под опеку дядю одного из них. Этот 50-летний мужчина в исполнении Константина Хабенского — человек с особенностями ментального развития. Он не способен ухаживать за собой и не может говорить, но по-прежнему остается чувствующей и дееспособной личностью.

Специально для съемок фильма Котрелев, Парамонов и Поршин образовали рок-группу, регулярно проводя репетиции во главе с Малкиным. В одной из сцен трио актеров выступает вживую на концерте перед реальными слушателями.