Огненная стихия Пандоры: что известно об «Аватаре: Пламя и пепел»

После ошеломительного успеха « Аватара 2: Путь воды », собравшего в прокате более 2,3 миллиардов долларов, вселенная Джеймса Кэмерона продолжает расширяться. Третий фильм саги, «Аватар: Пламя и пепел», выйдет на большие экраны 18 декабря. Фильм обещает раскрыть неизвестные грани Пандоры и вывести центральный конфликт на новый уровень, показав враждебное племя на’ви.

О чем фильм?

Согласно задумке самого Кэмерона, каждый фильм расширяет вселенную франшизы и знакомит зрителей с неизведанной ранее частью планеты. Если в сиквеле мы познакомились с кланом Меткайина, живущем на островах и тесно связанном с водной стихией, то в «Пламени и пепле» речь пойдет об огне. В отличие от миролюбивых Оматикайя и свободолюбивых Меткайины, огненный клан на’ви, живущий вблизи вулканов, представляет собой воинственный народ, который выступит противником семьи Салли. Помимо этого, герои также вынуждены будут продолжить борьбу с земными захватчиками. Действие триквела разворачивается сразу после финала второй части — гибели старшего сына Джейка и Нейтири Нетейама.

Что нас ждет?

По словам режиссера, новая часть в больше степени сосредоточится на внутренних проблемах семьи Салли, каждый член которой по своему переживает утрату, а также представит новых, объемных и противоречивых героев: «Главное достижение "Пламени и пепла" — именно развитие персонажей. Мы увидим новые культуры, новых созданий — все то, чего вы и ждете от очередного "Аватара", но весь смысл серии в том, чтобы прожить эти фильмы вместе с героями, отправиться с ними в эпическое путешествие».

Герои и актеры

Основной актерский состав вернулся к своим ролям: Сэм Уортингтон — Джейк Салли, бывший морпех, перешедший на сторону на’ви; Зои Салдана — его жена Нейтири, дочь вождя ​​Оматикайя; Сигурни Уивер — Кири, дочь аватара доктора Грейс Огустин; Стивен Лэнг — полковник Майлз Куоритч, чье сознание теперь в теле аватара-рекомбинанта; Джек Чемпион — сын Коуритча Паук; Клифф Кертис — Тоновари, вождь клана Меткайина; Кейт Уинслет — Ронал, жена Тоновари.

Также в фильме появятся новые персонажи: лидер клана Пепла Варанг в исполнении звезды «Игры престолов» Уны Чаплин и Пейлак, лидер жизнелюбивого народа Торговцев ветром, роль которого исполнил знакомый нам по «Гарри Поттеру» Дэвид Тьюлис.

Как создавался фильм?

Съемки «Пламени и пепла» велись параллельно с работой над второй частью и были завершены еще в 2020 году — оставшееся время заняло постпроизводство. Помимо этого, сейчас в разработке находится четвертая часть франшизы, которую планируют выпустить на экраны в 2029 году. Предварительно известно о финальном, пятом фильме, ожидаемом в 2031 году.

Сам Кэмерон обещает зрителям уникальное кино, которое превзойдет наши ожидания: «Я смело могу утверждать, что последние части будут лучшими. Первые фильмы были лишь введением, закуской перед основным блюдом».