ТНТ анонсировал телевизионный сезон-2026

На повестке ряд новых проектов, а также продолжение уже идущих в эфире шоу.

11 декабря на бизнес-завтраке в Санкт-Петербурге телеканал ТНТ объявил новые проекты предстоящего телесезона. Презентация состоялась в Особняке Путилова в стиле «Мы для Luxury, мы для Village».

К гостям обратились руководитель отдела коммуникации с региональными партнерами ГПМ Реклама Вера Проскурина и ведущий менеджер отдела коммуникации с региональными партнерами ГПМ Реклама Игорь Щегольков. Они подвели итоги уходящего 2025 года, сделав акцент на росте всех ведущих показателей и статусе ТНТ как наиболее популярного развлекательного канала России. Наконец, были объявлены главные премьеры, которые состоятся в 2026 году.

В грядущем году ТНТ продолжит развивать свою устоявшуюся стратегию, выпуская комедийные и семейные проекты. Среди премьер были анонсированы «Нейровася», «Пора на завод», «Намасте, Магадан», «Госзащита», «Кузя», «Мотай», «Малой», «Очень древняя Русь», «Горнолыжка», «Тайный город», «Гуляй, шальная!» и «Повар под прикрытием». В то же время получат продолжение уже зарекомендовавшие себя сериалы, в числе которых «Полярный», «Реальные пацаны», «Про это самое», «СашаТаня», «Универ. 15 лет спустя», «Телохранители», «Демис и Марина», «Жуки. Зима» и «Праздники».

Вместе с тем ТНТ будет закреплять свое реноме эпицентра российского юмора. Помимо уже существующих проектов, будет запущено новое юмористическое шоу «Молчание — золото». Также телеканал продолжит развивать уже преуспевшие развлекательные шоу, такие как «Выжить в Самарканде», «Конфетка», «Ярче звезд», «Титаны» и «Погоня».

Параллельно ТНТ выходит на большие экраны. В предстоящем сезоне канал будет развивать собственное производство фильмов для театрального проката.