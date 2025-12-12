Меню
12 декабря 2025 14:35
Как строить эффективные IT-команды: секреты 20+ экспертов — на конференции Team Lead Today

Сформирована программа прикладной конференции для тимлидов Team Lead Today. Встреча IT-практиков пройдет 15 декабря в Москве (Azimut Смоленская, ул. Смоленская, д. 8).

Кейсы спикеров охватывают темы от первых шагов тимлида до разбора новых инструментов управления. Программа построена с учетом интересов начинающих лидеров, опытных IT-руководителей и топ-менеджеров.

Секретами построения успешных IT-команд поделятся более 20 экспертов из MWS Data, «Т-банка», «Сбера», «Авито», FUN&SUN, «Северстали» и других российских технологических компаний.

Team Lead Today — уникальная площадка для обмена опытом между тимлидами: от новичков до топ-менеджеров. Ведущие IT-практики расскажут, как строить эффективные команды, управлять сложными проектами, развивать IT-культуру и совмещать техническую экспертизу с лидерскими качествами. Специалисты найдут ответы на свои самые острые управленческие вопросы.

Для кого мероприятие: тимлидов в IT, Senior-разработчиков, руководителей направлений (Engineering Managers), топ-менеджеров (CTO, CIO).

ЗАЛ 1. СТАРТ & РОСТ

От первых шагов к тактике и стратегии

О чем:

  • Основы лидерства, soft skills и первые управленческие ошибки
  • Управление не только командой, но и процессами, архитектурой решений

Кейсы:

  • Уроки внедрения ИИ в большой корпорации
  • План без иллюзий: как управлять реальностью, когда все идет не по плану
  • Быть руководителем и не выгореть. Личный опыт спасения себя от выгорания
  • Барометр корпоративного доверия: как тимлиду управлять командой не через контроль, а через ответственность
  • Управление техническим долгом: как договориться с бизнесом и не накопить проблем
  • Как и зачем стимулировать креативное мышление в команде, состоящей из айтишников
  • Настраиваем бэклог команды, чтобы он работал как часы
  • Из кого и как растить (тим)лидов?
  • От песочницы к стабильным релизам: Эволюция процесса выпуска SDK видеоредактора

Практика:

Как стать неудобным и вырасти в карьере

БОНУС: DISC – тестирование для построения эффективных команд и самоопределения

ЗАЛ 2. МАСШТАБ & СИЛА

Лидерство и инструменты управления

О чем:

  • Развитие лидеров внутри команды и масштабирование структур
  • Конкретные инструменты и технологии для управления командой

Кейсы:

  • Подход к подбору членов команды
  • AI в полном цикле разработки
  • Идеальный тимлид глазами руководителя
  • Второй мозг тимлида: как систематизировать знания и процессы с помощью GTD и Obsidian
  • Коммуникационный конструктор: как выстраивать диалоги без хаоса
  • Профессиональные сервисы: как не только разработать, но и внедрить новый продукт внутри крупной компании
  • Эффективное взаимодействие с Product Management
  • Face-to-face на максималках
  • Как управлять командой, если у тебя нет волшебной кнопки «Пофиксить всех!»
  • Архитектура, которая предотвращает проблемы, а не реагирует на них
  • Эволюция команды: как собрать с нуля направление разработки в полсотни человек

Практика:

Менеджерские бои: переговорная практика с проектными кейсами в формате турнира

Присоединяйтесь к новогодней встрече IT-профессионалов!

Получите скидку 30% на билеты по промокоду TLTSALE.

Сайт конференции Team Lead Today: https://teamleadtoday.ru

Виктория Аморина
Виктория Аморина
