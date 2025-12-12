Как строить эффективные IT-команды: секреты 20+ экспертов — на конференции Team Lead Today

Кейсы спикеров охватывают темы от первых шагов тимлида до разбора новых инструментов управления. Программа построена с учетом интересов начинающих лидеров, опытных IT-руководителей и топ-менеджеров.
Секретами построения успешных IT-команд поделятся более 20 экспертов из MWS Data, «Т-банка», «Сбера», «Авито», FUN&SUN, «Северстали» и других российских технологических компаний.
Team Lead Today — уникальная площадка для обмена опытом между тимлидами: от новичков до топ-менеджеров. Ведущие IT-практики расскажут, как строить эффективные команды, управлять сложными проектами, развивать IT-культуру и совмещать техническую экспертизу с лидерскими качествами. Специалисты найдут ответы на свои самые острые управленческие вопросы.
Для кого мероприятие: тимлидов в IT, Senior-разработчиков, руководителей направлений (Engineering Managers), топ-менеджеров (CTO, CIO).
ЗАЛ 1. СТАРТ & РОСТ
От первых шагов к тактике и стратегии
О чем:
- Основы лидерства, soft skills и первые управленческие ошибки
- Управление не только командой, но и процессами, архитектурой решений
Кейсы:
- Уроки внедрения ИИ в большой корпорации
- План без иллюзий: как управлять реальностью, когда все идет не по плану
- Быть руководителем и не выгореть. Личный опыт спасения себя от выгорания
- Барометр корпоративного доверия: как тимлиду управлять командой не через контроль, а через ответственность
- Управление техническим долгом: как договориться с бизнесом и не накопить проблем
- Как и зачем стимулировать креативное мышление в команде, состоящей из айтишников
- Настраиваем бэклог команды, чтобы он работал как часы
- Из кого и как растить (тим)лидов?
- От песочницы к стабильным релизам: Эволюция процесса выпуска SDK видеоредактора
Практика:
Как стать неудобным и вырасти в карьере
БОНУС: DISC – тестирование для построения эффективных команд и самоопределения
ЗАЛ 2. МАСШТАБ & СИЛА
Лидерство и инструменты управления
О чем:
- Развитие лидеров внутри команды и масштабирование структур
- Конкретные инструменты и технологии для управления командой
Кейсы:
- Подход к подбору членов команды
- AI в полном цикле разработки
- Идеальный тимлид глазами руководителя
- Второй мозг тимлида: как систематизировать знания и процессы с помощью GTD и Obsidian
- Коммуникационный конструктор: как выстраивать диалоги без хаоса
- Профессиональные сервисы: как не только разработать, но и внедрить новый продукт внутри крупной компании
- Эффективное взаимодействие с Product Management
- Face-to-face на максималках
- Как управлять командой, если у тебя нет волшебной кнопки «Пофиксить всех!»
- Архитектура, которая предотвращает проблемы, а не реагирует на них
- Эволюция команды: как собрать с нуля направление разработки в полсотни человек
Практика:
Менеджерские бои: переговорная практика с проектными кейсами в формате турнира
