Что смотреть в кино на этой неделе

Новогодние комедии и мелодрамы, атмосферные ужасы, трогательные драмеди и снова аниме.

Что: Большое продолжение легендарного аниме-сериала.

О чем: Главного героя зовут Лу Гуан. Чтобы спасти друга, ему нужно сделать невероятное, а именно — переписать прошлое. Так, он оказывается в городе Бридон, где за внешним дружелюбием горожан скрываются неоднозначные мотивы.

Почему зайдет: Возможность увидеть культовое зрелищное аниме на большом экране.

Кому понравится: Тем, кто готов ради дружбы на все.

Что: Переосмысление советской комедийной классики.

О чем: История Шурика из фильмов Гайдая теперь предстает в новом свете. Он, будто Форрест Гамп, рассказывает историю всей своей жизни, в том числе и историю своей судьбоносной любви.

Почему зайдет: Все комики из популярных передач на телеканале ТНТ собрались в одном месте.

Кому понравится: Тем, кто устал нарезать салаты под «Иван Васильевич меняют профессию», «Операцию Ы» и «Кавказскую пленницу».

Что: Романтическая драма, заряженная на поиск настоящей любви в новом году.

О чем: В центре сюжета оказывается Морган и ее упрямая шестнадцатилетняя дочь Клара, которая делает все наперекор матери. Но личная трагедия меняет жизнь обеих. У каждой из них появляется та самая животворящая любовь, которой все возрасты покорны.

Почему зайдет: Легкая мелодрама с жизнеутверждающим хэппи-эндом.

Кому понравится: Тем, кто пока не знает, что загадать под бой курантов.

Что: Дебютный фильм Джима Джармуша в России.

О чем: Манхэттен, два с половиной дня и вечный странник, оболтус, который притягивает к себе таких же чужаков и скитается по городу — не то в поисках работы и денег, не то в поисках смысла жизни.

Почему зайдет: Отреставрированная версия с сохраненной атмосферой пленки.

Кому понравится: Ценителям бессюжетного философского кино.

Что: Ирландское драмеди о губительных спорах по поводу наследства.

О чем: Киаран неожиданно звонит своему кузену Барри с предложением посетить Ирландию — ведь так пожелал умерший отец. Но оставленное покойным наследство не дает двум братьям наслаждаться поездкой.

Почему зайдет: Эффектный дуэт Колма Мини и Пола Райзера.

Кому понравится: Тем, кто привык решать конфликты мирным путем.

Что: Атмосферный хоррор из Индонезии.

О чем: Семеро друзей отправляются на сахарный завод для выполнения сезонной работы. Постепенно это место подкидывает странности: черные силуэты, жестокие исчезновения и даже смерти. Хватит ли друзьям духа разгадать тайну и не попасться в лапы мистики?

Почему зайдет: Интригующий сюжет с народным колоритом.

Кому понравится: Любителям хорроров и азиатского кино.

Что: Долгожданное аниме с захватывающим сюжетом.

О чем: Множество японских жителей оказываются заперты в районе Сибуя. Шумные толпы, празднующие Хэллоуин, сталкиваются с настоящими ужасающими проклятиями.

Почему зайдет: Еще один полный метр, выросший из популярного сериала.

Кому понравится: Тем, кто соскучился по борьбе темных и светлых сил.