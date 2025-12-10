Что смотреть в кино на этой неделе

Агент времени: Глава Инду. Фильм
Что: Большое продолжение легендарного аниме-сериала.
О чем: Главного героя зовут Лу Гуан. Чтобы спасти друга, ему нужно сделать невероятное, а именно — переписать прошлое. Так, он оказывается в городе Бридон, где за внешним дружелюбием горожан скрываются неоднозначные мотивы.
Почему зайдет: Возможность увидеть культовое зрелищное аниме на большом экране.
Кому понравится: Тем, кто готов ради дружбы на все.
Невероятные приключения Шурика
Что: Переосмысление советской комедийной классики.
О чем: История Шурика из фильмов Гайдая теперь предстает в новом свете. Он, будто Форрест Гамп, рассказывает историю всей своей жизни, в том числе и историю своей судьбоносной любви.
Почему зайдет: Все комики из популярных передач на телеканале ТНТ собрались в одном месте.
Кому понравится: Тем, кто устал нарезать салаты под «Иван Васильевич меняют профессию», «Операцию Ы» и «Кавказскую пленницу».
Сожалею о тебе
Что: Романтическая драма, заряженная на поиск настоящей любви в новом году.
О чем: В центре сюжета оказывается Морган и ее упрямая шестнадцатилетняя дочь Клара, которая делает все наперекор матери. Но личная трагедия меняет жизнь обеих. У каждой из них появляется та самая животворящая любовь, которой все возрасты покорны.
Почему зайдет: Легкая мелодрама с жизнеутверждающим хэппи-эндом.
Кому понравится: Тем, кто пока не знает, что загадать под бой курантов.
Отпуск без конца
Что: Дебютный фильм Джима Джармуша в России.
О чем: Манхэттен, два с половиной дня и вечный странник, оболтус, который притягивает к себе таких же чужаков и скитается по городу — не то в поисках работы и денег, не то в поисках смысла жизни.
Почему зайдет: Отреставрированная версия с сохраненной атмосферой пленки.
Кому понравится: Ценителям бессюжетного философского кино.
Семейный приговор
Что: Ирландское драмеди о губительных спорах по поводу наследства.
О чем: Киаран неожиданно звонит своему кузену Барри с предложением посетить Ирландию — ведь так пожелал умерший отец. Но оставленное покойным наследство не дает двум братьям наслаждаться поездкой.
Почему зайдет: Эффектный дуэт Колма Мини и Пола Райзера.
Кому понравится: Тем, кто привык решать конфликты мирным путем.
Сахарная фабрика
Что: Атмосферный хоррор из Индонезии.
О чем: Семеро друзей отправляются на сахарный завод для выполнения сезонной работы. Постепенно это место подкидывает странности: черные силуэты, жестокие исчезновения и даже смерти. Хватит ли друзьям духа разгадать тайну и не попасться в лапы мистики?
Почему зайдет: Интригующий сюжет с народным колоритом.
Кому понравится: Любителям хорроров и азиатского кино.
Магическая битва: Казнь
Что: Долгожданное аниме с захватывающим сюжетом.
О чем: Множество японских жителей оказываются заперты в районе Сибуя. Шумные толпы, празднующие Хэллоуин, сталкиваются с настоящими ужасающими проклятиями.
Почему зайдет: Еще один полный метр, выросший из популярного сериала.
Кому понравится: Тем, кто соскучился по борьбе темных и светлых сил.