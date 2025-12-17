Меню
В Москве состоялся пластический спектакль «Наваждение»

17 декабря 2025 14:25
Захватывающее хореографическое зрелище, повествующее о любви, страсти и творчестве.

14 декабря в столичном Дворце Ирины Винер прошел пластический спектакль «Наваждение», в котором затрагиваются такие темы, как жизнь, любовь, искусство и вдохновение. Чемпионы по художественной гимнастике, спортивным бальным танцам и признанные балетные танцоры сыграли роли Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Коко Шанель и Игоря Стравинского, а также других знаменитых влюбленных.

«Наваждение» представляет собой пластическую манифестацию творческого запала и ярких душевных порывов. В этом уникальном действе сочетаются художественная гимнастика, балет, музыка, поэзия и драма, производя трогательную историю о любви и страсти, о разлуке и преданности.

В качестве художественного руководителя над спектаклем работала именитая тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, тогда как режиссерское кресло заняла чемпионка Европы по художественной гимнастике, актриса и хореограф Зарина Мухитдинова.

Представление включает семь новелл, каждая из которых повествует о той или иной паре. Посредством танца, музыки и небольших монологов персонажи раскрывают природу творчества и источники вдохновения, а также рассказывают о своих романтических отношениях.

Фото: Пресс-служба Ирины Винер
Виктория Аморина
Виктория Аморина
