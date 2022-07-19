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Николас Кейдж

Nicolas Cage
Николас Кейдж
Николас Кейдж Nicolas Cage
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Дата рождения
7 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
дядя и племянник Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
были в браке Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
дальние родственники
Биография Николаса Кейджа

Содержание:

Николас Кейдж – Фильмы
  - «Пророк» – Николас Кейдж
  - Николас Кейдж – «Знамение»
  - «Зеркало» – Николас Кейдж
Николас Кейдж – Личная жизнь

Американский актёр Николас Кейдж (при рождении Николас Ким Коппола) родился 7 января 1964 года в Лонг-Бич, штат Калифорния. Он родился в семье учителя литературы Аугуста Флойда Копполы и хореографа Джой Фогельзанг. Также у Николаса есть двое старших братьев. Родители Кейджа развелись, когда ему было 12 лет. Николас Кейдж является племянником известного режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. Именно поэтому он сменил фамилию на Кейдж, чтобы его не ассоциировали с именитым дядей.

Кейдж окончил школу в Беверли-Хиллз, где сыграл в своей первой школьной постановке «Золотой мальчик». Затем он поступил на актёрские курсы и постепенно начал свой путь в киноиндустрии.

Николас Кейдж – Фильмы

Когда Николасу было 18 лет, он сыграл небольшую роль в комедии «Беспечные времена в «Риджмонт-Хай», благодаря которой затем попал в проект «Девушка из долины» Марты Кулидж – уже в качестве главного героя. В 1983 году Кейдж всё же сыграл у своего дяди, Фрэнсиса Форда, в ленте «Бойцовая рыбка» вместе с Микки Рурком и Мэттом Диллоном. Карьера актёра начинает стремительно развиваться, и его следующим проектом становится фильм «Наперегонки с луной» с Шоном Пенном, после чего он вновь играет у дяди – на этот раз в картине «Клуб «Коттон».

Середина 80-х становится настоящим прорывом для Николаса Кейджа. Он играет в таких фильмах, как «Птаха» Алана Паркера, «Человек в синем» Чарльза Джэррота и «Пегги Сью вышла замуж» Фрэнсиса Форда Копполы.

В 1987 году Николас снимается в картине «Воспитание Аризоны» братьев Коэн, за что получает премию «Оскар». Однако в 1988 году на экраны выходит картина «Поцелуй вампира», которая проваливается в прокате и получает сомнительные отзывы критиков. Именно благодаря этому фильму в интернете распространился кадр, на котором изображён чрезмерно эмоциональный Николас Кейдж. Мем стал одним из самых известных и популярных и до сих пор активно используется пользователями.

Роли Николаса Кейджа поражают воображение своим разнообразием. Он сыграл в нескольких десятках фильмов, многие из которых стали культовыми, а также снялся у известных режиссёров. Среди самых известных картин с его участием можно назвать такие, как «Скала», «Воздушная тюрьма», «Без лица», «8 миллиметров», «Угнать за 60 секунд», «Семьянин», «Адаптация», «Великолепная афера», «Сокровище нации», «Оружейный барон», «Призрачный гонщик» и многие другие.

 «Пророк» – Николас Кейдж

В 2007 году на экраны выходит фильм «Пророк» от режиссёра Ли Тамахори, в котором главную роль сыграл Николас Кейдж. Также в картине появились Джулианна Мур и Джессика Билл. В центре сюжета оказывается Крис Джонсон, который обнаруживает у себя способность видеть будущее. И в какой-то момент она оказывается единственным, что способно предотвратить мировую катастрофу.

Николас Кейдж – «Знамение»

Тема предсказывания судьбы вновь появляется в фильме Алекса Пройаса «Знамение» с Николасом Кейджем, который выходит в 2008 году. Его герой находит лист с набором различных цифр, которые тесным образом связаны с важными событиями, происходящими в мире. Картина получила смешанные отзывы критиков и зрителей, однако собрала крупную сумму в мировом прокате, став одной из самых известных в карьере Кейджа.

 «Зеркало» – Николас Кейдж

В 2018 году на экраны вышел фильм ужасов «Зеркало» Тима Хантера, известного по сериалам «Твин Пикс», «Ганнибал» и «Безумцы». Картина рассказывает о мужчине по имени Рэй, обнаруживающего необычное зеркало, из-за которого его начинают подозревать в исчезновении женщины. Лента была плохо принята критиками в отличие от другого хоррора 2018 года с Николасом Кейджем «Мэнди», который приятно удивил публику на фестивале «Сандэнс».

Николас Кейдж – Личная жизнь

У Николаса Кейджа есть сын от актрисы Кристины Фалтон. Он также был женат на Патриции Аркетт и Лизе Мари Пресли, но развёлся с обеими. В настоящий момент состоит в браке с Элис Ким Кейдж, от которой у него также есть ребёнок.

Интересные факты о Николасе Кейдже

- Николас Кейдж является племянником известного режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. Именно поэтому он сменил фамилию на Кейдж, чтобы его не ассоциировали с именитым дядей.

- В течение долгого времени Николас Кейдж испытывал финансовые трудности, из-за чего ему пришлось продать практически всю свою недвижимость.

- У Николаса Кейджа есть звезда на «Аллее славы».

- В 2017 году Николас Кейдж посетил кинофестиваль «Евразия», который прошёл в Астане.

Фильмография Николаса Кейджа
Ренфилд
комедия, ужасы 2023, США
0.0
Невыносимая тяжесть огромного таланта
Невыносимая тяжесть огромного таланта
драма, комедия 2022, США
8.0
Старый путь
Старый путь
боевик 2022, США
0.0
Свинья
Свинья
драма, триллер 2021, США
7.0
Узники страны призраков
Узники страны призраков
боевик, ужасы, триллер 2021, США
4.0
Джиу-джитсу: Битва за Землю
Джиу-джитсу: Битва за Землю
боевик, фантастика 2020, США
2.0
Цвет из иных миров
Цвет из иных миров
ужасы, фантастика 2020, США / Португалия
5.0
Семейка Крудс: Новоселье
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези 2020, США
8.0
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26 сентября 2021 14:56
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11 марта 2021 13:46
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4 комментария
16 января 2019 00:15
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Связи
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
дядя и племянник Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт Patricia Arquette
были в браке Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман Jason Schwartzman
дальние родственники
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