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Крис Купер
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Chris Cooper
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Дата рождения
9 июля 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Крис Купер
Родился 9 июля 1951 года. Канзас, Миссури, США.
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Фильмография Крис Купер
Честный кандидат
драма, комедия
2020, США
6.0
Прекрасный день по соседству
драма, биография
2019, США
7.0
Зловещая шестерка
фантастика
2017, США
0.0
Закон ночи
драма, криминал
2016, США
6.0
Разрушение
комедия, драма
2015, США
7.0
Август: Графство Осейдж
комедия, драма
2013, США
7.0
Грязные игры
спорт
2012, США
6.0
Маппеты
комедия, драма, семейный, мюзикл
2011, США
7.0
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1 декабря 2021 12:30
Кэрри Кун, Алессандро Нивола и Крис Купер сыграют с Кирой Найтли в фильме «Бостонский душитель»
Проект курируют компании Ридли Скотта и Марго Робби.
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18 ноября 2021 15:48
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