Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Frances Conroy, Rachel Griffiths, Michael C. Hall, Peter Krause, Mathew St. Patrick
Winner
8.7
Six Feet Under
All nominees
24
Michelle Forbes, Kiefer Sutherland, Reiko Aylesworth, Xander Berkeley, Carlos Bernard, Jude Ciccolella, Elisha Cuthbert, Laura Harris, Dennis Haysbert, Leslie Hope, Penny Johnson Jerald, Phillip Rhys, Sarah Wynter, Sarah Clark
8.8
The West Wing
Stockard Channing, Rob Lowe, Mary-Louise Parker, Martin Sheen, Allison Janney, Lily Tomlin, Dulé Hill, Joshua Malina, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
8.8
The West Wing
Stockard Channing, Rob Lowe, Mary-Louise Parker, Martin Sheen, Allison Janney, Lily Tomlin, Dulé Hill, Joshua Malina, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
8.7
The Sopranos
Lorraine Bracco, James Gandolfini, Joe Pantoliano, Edie Falco, Steven Van Zandt, Drea de Matteo, Federico Castelluccio, Dominic Chianese, Vincent Curatola, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, John Ventimiglia
Richard Gere, Renée Zellweger, John C. Reilly, Queen Latifah, , Christine Baranski, Taye Diggs, Lucy Liu, Denise Faye, Colm Feore, Susan Misner, Mýa, Yekaterina Shchelkanova, Dominic West, Deidre Goodwin
Winner
7.0
All nominees
6.8
The Hours
Claire Danes, Nicole Kidman, Julianne Moore, Ed Harris, John C. Reilly, Meryl Streep, Toni Collette, Jeff Daniels, Miranda Richardson, Allison Janney, Stephen Dillane
7.0
My Big Fat Greek Wedding
Dzhoi Faton, Gia Carides, Michael Constantine, John Corbett, Lainie Kazan, Andrea Martin, Nia Vardalos
8.7
The Lord of the Rings: The Two Towers
Liv Tyler, Sean Astin, Brad Dourif, Christopher Lee, Elijah Wood, Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Miranda Otto, Ian McKellen, Orlando Bloom, Billy Boyd, Bernard Hill, Dominic Monaghan, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Hugo Weaving, David Wenham
, Meryl Streep, Brian Cox, Chris Cooper, Cara Seymour, Tilda Swinton
