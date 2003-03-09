Menu
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2003

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2003

Site Los Angeles, California, USA
Date 9 March 2003
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Megan Mullally
Megan Mullally
Will & Grace
Winner
All nominees
Jane Kaczmarek
Malcolm in the Middle
Patricia Heaton
Patricia Heaton
Everybody Loves Raymond
Kim Cattrall
Kim Cattrall
Sex and the City
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Friends
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Edie Falco
Edie Falco
The Sopranos
Winner
All nominees
Amy Brenneman
Amy Brenneman
Judging Amy
Lorraine Bracco
Lorraine Bracco
The Sopranos
Allison Janney
Allison Janney
The West Wing
Lily Tomlin
Lily Tomlin
The West Wing
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Ren&#233;e Zellweger
Renée Zellweger
Chicago
Winner
All nominees
Julianne Moore
Julianne Moore
Far from Heaven
Salma Hayek
Salma Hayek
Frida
Diane Lane
Diane Lane
Unfaithful
Nicole Kidman
Nicole Kidman
The Hours
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Chicago
Winner
All nominees
Julianne Moore
Julianne Moore
The Hours
Kathy Bates
Kathy Bates
About Schmidt
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
White Oleander
Queen Latifah
Queen Latifah
Chicago
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Stockard Channing
Stockard Channing
The Matthew Shepard Story
Winner
All nominees
Kathy Bates
Kathy Bates
My Sister's Keeper
Uma Thurman
Uma Thurman
Hysterical Blindness
Helen Mirren
Helen Mirren
Door to Door
Vanessa Redgrave
Vanessa Redgrave
The Gathering Storm
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Sean Hayes
Sean Hayes
Will & Grace
Winner
All nominees
Bernie Mac
Bernie Mac
The Bernie Mac Show
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk
Ray Romano
Ray Romano
Everybody Loves Raymond
Matt LeBlanc
Matt LeBlanc
Friends
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
James Gandolfini
James Gandolfini
The Sopranos
Winner
All nominees
Treat Williams
Treat Williams
Everwood
Michael Chiklis
Michael Chiklis
The Shield
Martin Sheen
Martin Sheen
The West Wing
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
24
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Daniel Day-Lewis
Daniel Day-Lewis
Gangs of New York
Winner
All nominees
Jack Nicholson
Jack Nicholson
About Schmidt
Richard Gere
Richard Gere
Chicago
Adaptation.
Adrien Brody
Adrien Brody
The Pianist
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Christopher Walken
Christopher Walken
Catch Me If You Can
Winner
All nominees
Alfred Molina
Alfred Molina
Frida
Dennis Quaid
Dennis Quaid
Far from Heaven
Chris Cooper
Chris Cooper
Adaptation.
Ed Harris
Ed Harris
The Hours
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
William H. Macy
William H. Macy
Door to Door
Winner
All nominees
Albert Finney
The Gathering Storm
Sean Hayes
Sean Hayes
Martin and Lewis
Brad Garrett
Brad Garrett
Gleason
John Turturro
John Turturro
Monday Night Mayhem
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Piter Boyl, Brad Garrett, Patricia Heaton, Doris Roberts, Ray Romano, Madylin Sweeten
Winner
All nominees
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally
Friends 8.2
Friends
Jennifer Aniston, , Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon
Frasier 8.3
Frasier
Kelsey Grammer, David Hyde Pierce, John Mahoney, Peri Gilpin, Jane Leeves
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Frances Conroy, Rachel Griffiths, Michael C. Hall, Peter Krause, Mathew St. Patrick
Winner
All nominees
24
24
Michelle Forbes, Kiefer Sutherland, Reiko Aylesworth, Xander Berkeley, Carlos Bernard, Jude Ciccolella, Elisha Cuthbert, Laura Harris, Dennis Haysbert, Leslie Hope, Penny Johnson Jerald, Phillip Rhys, Sarah Wynter, Sarah Clark
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Marg Helgenberger, Paul Guilfoyle, Robert David Hall, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, William Petersen, Eric Szmanda
The West Wing 9.2
The West Wing
Stockard Channing, Rob Lowe, Mary-Louise Parker, Martin Sheen, Allison Janney, Lily Tomlin, Dulé Hill, Joshua Malina, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Lorraine Bracco, James Gandolfini, Joe Pantoliano, Edie Falco, Steven Van Zandt, Drea de Matteo, Federico Castelluccio, Dominic Chianese, Vincent Curatola, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, John Ventimiglia
Actor / Outstanding Performance by the Cast of a Theatrical Motion Picture
Chicago 7.0
Chicago
Richard Gere, Renée Zellweger, John C. Reilly, Queen Latifah, , Christine Baranski, Taye Diggs, Lucy Liu, Denise Faye, Colm Feore, Susan Misner, Mýa, Yekaterina Shchelkanova, Dominic West, Deidre Goodwin
Winner
All nominees
The Hours 6.8
The Hours
Claire Danes, Nicole Kidman, Julianne Moore, Ed Harris, John C. Reilly, Meryl Streep, Toni Collette, Jeff Daniels, Miranda Richardson, Allison Janney, Stephen Dillane
My Big Fat Greek Wedding 7.0
My Big Fat Greek Wedding
Dzhoi Faton, Gia Carides, Michael Constantine, John Corbett, Lainie Kazan, Andrea Martin, Nia Vardalos
The Lord of the Rings: The Two Towers 8.7
The Lord of the Rings: The Two Towers
Liv Tyler, Sean Astin, Brad Dourif, Christopher Lee, Elijah Wood, Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Miranda Otto, Ian McKellen, Orlando Bloom, Billy Boyd, Bernard Hill, Dominic Monaghan, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Hugo Weaving, David Wenham
Watch trailer
Adaptation. 7.2
Adaptation.
, Meryl Streep, Brian Cox, Chris Cooper, Cara Seymour, Tilda Swinton
Life Achievement Award
Clint Eastwood
Clint Eastwood
Winner
Year
Nominations

