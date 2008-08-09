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Берни Мак
Bernie Mac
Киноафиша
Персоны
Берни Мак
Берни Мак
Bernie Mac
Дата рождения
5 октября 1957
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
9 августа 2008
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Популярные фильмы
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
(2001)
7.7
Трансформеры
(2007)
6.9
Плохой Санта
(2003)
Фильмография Берни Мак
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Спорт
Триллер
Фантастика
Год
Все
2008
2007
2005
2004
2003
2001
1999
1997
Все
14
Фильмы
14
Актер
14
6.7
Блюзмены
Soul Men
мюзикл, комедия
2008, США
Смотреть трейлер
7.7
Трансформеры
Transformers
боевик, приключения, фантастика
2007, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Тринадцать друзей Оушена
Ocean’s Thirteen
криминал, комедия, драма, триллер
2007, США
Рецензия
6.2
Гордость
Pride
спорт, драма
2007, Германия / США
6.4
Угадай, кто?
Guess Who
комедия
2005, США
Рецензия
6.4
Двенадцать друзей Оушена
Ocean's Twelve
боевик, комедия, триллер, криминал
2004, США / Австралия
Рецензия
5.6
Мистер 3000
Mr 3000
комедия, драма, мелодрама
2004, США
6.9
Плохой Санта
Bad Santa
криминал, комедия
2003, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Ангелы Чарли: Только вперед
Charlie's Angels: Full Throttle
криминал, боевик, комедия, приключения
2003, США
5.8
Глава государства
Head of State
комедия
2003, США
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
Ocean's Eleven
криминал, триллер
2001, США / Австралия
Смотреть трейлер
5.5
Что могло быть хуже?
What's the Worst That Could Happen?
комедия, криминал
2001, США
6.8
Пожизненно!
Life
комедия, драма
1999, США
4.8
Темнокожие американские принцессы
B*A*P*S
комедия
1997, США
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