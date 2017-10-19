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Дин Мартин
Дин Мартин
Dean Martin
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Дин Мартин
Dean Martin
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Дата рождения
17 июня 1917
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
25 декабря 1995
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дина Мартина
Родился 7 июня 1917 года. Стьюбенфилл, Огайо, США.
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Фильмография Дина Мартина
Гонки "Пушечное ядро" 2
боевик, комедия
1984, США / Гонконг
5.0
Гонки "Пушечное ядро"
комедия, мелодрама, приключения, боевик
1981, США
8.0
Свадьба на скалах
комедия
1965, США
5.0
Поцелуй меня, глупенький
мелодрама, комедия
1964, США
7.0
Что за путь!
комедия, мюзикл, мелодрама
1964, США
7.0
Робин и 7 гангстеров
комедия, криминал, мюзикл
1964, США
6.0
Четверо из Техаса
комедия, вестерн
1963, США
5.0
Три сержанта
вестерн, комедия
1962, США
6.0
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19 октября 2017 21:05
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