Начало ХХ века. Бесстрашный искатель приключений Лесли по прозвищу Великий организует грандиозную гонку “Нью-Йорк - Париж”. Среди людей, пожелавших побороться за главный приз, оказывается и давний соперник Лесли, злобный изобретатель Фэйт. Еще одна участница - Мэгги, журналистка, решившая сделать репортаж прямо с места событий... На старт, внимание, марш - Герой, Злодей и Красавица отправляются в опасный путь.
Начало ХХ века. Знаменитый испытатель, рыцарь без страха и упрека, всегда с иголочки одетый во все белое, Лесли по прозвищу Великий организует беспрецедентный автопробег Нью-Йорк-Париж. Завистливый и злобный изобретатель профессор Фэйт со своим верным слугой Максом принимает вызов Лесли. Он готов на все, лишь бы тот не добрался до финиша живым. Но какое приключение без женщины. И она появляется — красотка Мэгги обещает редактору ежедневной газеты сделать сенсационный репортаж с места событий и отправляется навстречу опасностям за рулем своей колымаги. Гонка стартовала, герой, красавица и злодей отправляются в путь
|25 декабря 1965
|Бразилия
|1 октября 1965
|Великобритания
|9 декабря 1965
|Германия
|25 ноября 1966
|Ирландия
|G
|17 декабря 1965
|США
|16 февраля 1966
|Франция
|25 декабря 1965
|Япония