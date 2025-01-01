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Постер фильма Большие гонки
Постер фильма Большие гонки
Постер фильма Большие гонки
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
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Большие гонки

The Great Race 18+
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О фильме

Начало ХХ века. Бесстрашный искатель приключений Лесли по прозвищу Великий организует грандиозную гонку “Нью-Йорк - Париж”. Среди людей, пожелавших побороться за главный приз, оказывается и давний соперник Лесли, злобный изобретатель Фэйт. Еще одна участница - Мэгги, журналистка, решившая сделать репортаж прямо с места событий... На старт, внимание, марш - Герой, Злодей и Красавица отправляются в опасный путь.

  • В советском прокате были вырезаны шестиминутная увертюра в начале фильма, трехминутный музыкальный антракт между сериям, а также две сцены: путешествие на льдине с Аляски на Камчатку и посещение путешественниками Тобольска. 
  • Во время путешествия на льдине Макс издает клаксоном автомобиля музыкальную тему из фильма “Вестсайдская история”.
  • В основе фильма лежит реальное событие - гонка “Нью-Йорк — Париж” 1908 года.
  • Занимает 55-е место по посещаемости среди зарубежных фильмов в советском кинопрокате.
  • Полное имя персонажа Лесли Великого -  Лесли Галлант Третий.
  • Сцена, где герои бросаются друг в друга тортами, длится четыре минуты, а ее съемки заняли пять дней.
  • Режиссер Блэйк Эдвардс посвятил фильм комедийным легендам немого кино - Стэну Лорелу и Оливеру Харди.

Начало ХХ века. Знаменитый испытатель, рыцарь без страха и упрека, всегда с иголочки одетый во все белое, Лесли по прозвищу Великий организует беспрецедентный автопробег Нью-Йорк-Париж. Завистливый и злобный изобретатель профессор Фэйт со своим верным слугой Максом принимает вызов Лесли. Он готов на все, лишь бы тот не добрался до финиша живым. Но какое приключение без женщины. И она появляется — красотка Мэгги обещает редактору ежедневной газеты сделать сенсационный репортаж с места событий и отправляется навстречу опасностям за рулем своей колымаги. Гонка стартовала, герой, красавица и злодей отправляются в путь

Большие гонки - trailer
Большие гонки  trailer
Страна США
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 1 июля 1965
Дата выхода
25 декабря 1965 Бразилия
1 октября 1965 Великобритания
9 декабря 1965 Германия
25 ноября 1966 Ирландия G
17 декабря 1965 США
16 февраля 1966 Франция
25 декабря 1965 Япония
Бюджет $12 000 000
Производство Warner Bros., Patricia Productions, Jalem Productions
Другие названия
The Great Race, La carrera del siglo, Das große Rennen rund um die Welt, Blake Edwards' The Great Race, Великі перегони, A Corrida do Século, A Grande Corrida à Volta do Mundo, Alle tiders race, Alle tiders race - jorden rundt, Büyük yarış, De grote race, Den stora kapplöpningen jorden runt, Didžiosios lenktynes, Gurêto Rêsu, I megali koursa gyro apo ton kosmo, La cursa del segle, La grande corsa, La Grande Course autour du monde, Marea cursă, Najveca trka oko sveta, Suur võidusõit, Suuri kilpa-ajo - maailman ympäri, Verseny a javából, Wielki wyścig, Η μεγάλη κούρσα γύρω από το κόσμο, Большие гонки, Голямото рали, グレート・レース
Режиссер
Блейк Эдвардс
Блейк Эдвардс
В ролях
Джек Леммон
Джек Леммон
Тони Кертис
Тони Кертис
Натали Вуд
Натали Вуд
Питер Фальк
Питер Фальк
Кинен Уинн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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