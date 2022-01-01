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Воздушные приключения Воздушные приключения
Киноафиша Фильмы Воздушные приключения
Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes

Воздушные приключения, 1965

1965 / Великобритания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

1910. Газетный магнат лорд Ронслей, желая доказать, что Великобритания N 1 не только на море, но и в воздухе, назначает приз в 10 тысяч фунтов тому, кто выиграет авиагонку через Ла-Манш, организованную газетой «Daily Post». В борьбу за приз вступают американский ковбой Орвил Ньютон вместе с дочерью лорда Патрисией, бравый лейтенант британских военно-воздушных сил и жених Патрисии Ричард Мейс, злодей-англичанин сэр Персивал Уэр-Эрмитаж, вечно влюбленный француз Пьер Дюбуа, фанатичный немецкий полковник фон Гольштейн, итальянский граф Эмилио Понтичелли и японский военный пилот Ямамото.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 3 июня 1965
Режиссер
Кен Эннакин
В ролях
Стюарт Уитман
Сара Майлз
Сара Майлз
Джеймс Фокс
Джеймс Фокс
Альберто Сорди
Альберто Сорди
Роберт Морли
Роберт Морли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воздушные приключения 2 постера
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