Воздушные приключения, 1965

1910. Газетный магнат лорд Ронслей, желая доказать, что Великобритания N 1 не только на море, но и в воздухе, назначает приз в 10 тысяч фунтов тому, кто выиграет авиагонку через Ла-Манш, организованную газетой «Daily Post». В борьбу за приз вступают американский ковбой Орвил Ньютон вместе с дочерью лорда Патрисией, бравый лейтенант британских военно-воздушных сил и жених Патрисии Ричард Мейс, злодей-англичанин сэр Персивал Уэр-Эрмитаж, вечно влюбленный француз Пьер Дюбуа, фанатичный немецкий полковник фон Гольштейн, итальянский граф Эмилио Понтичелли и японский военный пилот Ямамото.