Воздушные приключения, 1965

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о выходе в прокат О фильме 1910. Газетный магнат лорд Ронслей, желая доказать, что Великобритания N 1 не только на море, но и в воздухе, назначает приз в 10 тысяч фунтов тому, кто выиграет авиагонку через Ла-Манш, организованную газетой «Daily Post». В борьбу за приз вступают американский ковбой Орвил Ньютон вместе с дочерью лорда Патрисией, бравый лейтенант британских военно-воздушных сил и жених Патрисии Ричард Мейс, злодей-англичанин сэр Персивал Уэр-Эрмитаж, вечно влюбленный француз Пьер Дюбуа, фанатичный немецкий полковник фон Гольштейн, итальянский граф Эмилио Понтичелли и японский военный пилот Ямамото. Развернуть 7.0 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 2 часа 18 минут Год выпуска 1965 Премьера в мире 3 июня 1965 Режиссер Кен Эннакин В ролях Стюарт Уитман Сара Майлз Джеймс Фокс Альберто Сорди Роберт Морли Все актеры и съемочная группа 2 постера

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