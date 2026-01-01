6.3
Киноафиша Фильмы Кулик
6.3

Кулик

, 1965
The Sandpiper
США / драма / 18+
Постер фильма Кулик
6.3

О фильме

Лаура Рейнолдс - художница, придерживается современных взглядов, ведет богемный образ жизни и самостоятельно воспитывает сына Дэнни. Однако Департамент охраны детства настаивает на том, чтобы Лаура прекратила свои педагогические эксперименты и отдала сына под опеку государства.

Молодая мать поступает по-своему. Вместо того чтобы отдать Дэнни в общественную школу, она устраивает сына в частную академию, которой управляет доктор Эдвард Хьюитт.

Вначале доктор потрясен взглядами Лауры на жизнь, свободную любовь и моральный кодекс, но проходит время и чем больше он узнает ее, тем сильнее разгорается в нем чувство любви к этой необыкновенной женщине.

Всепоглощающая страсть к Лауре превращает благопристойного семьянина и отца двух детей в безумного любовника, для которого вся прошлая жизнь забыта и зачеркнута.

В ролях

Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Ева Мари Сэйнт
Чарльз Бронсон
Роберт Уэббер
Роберт Уэббер
Джеймс Эдвардс
Режиссер Винсент Миннелли
Сценарист Мартин Рансохов, Irene Kamp, Louis Kamp, Далтон Трамбо
Композитор Джонни Мэндел
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 23 июня 1965
Дата выхода
3 сентября 1965 Германия
23 июня 1965 США
24 сентября 1965 Франция
Бюджет $5 300 000
Производство Filmways Pictures, Venice Productions
Другие названия
The Sandpiper, Almas en conflicto, ...die alles begehren, Het strand, Adeus às Ilusões, Adeus Ilusões, Brodziec, Castelli di sabbia, Castillos en la arena, Du skal ikke begære, Flight of the Sandpiper, Kuuma ranta, Le chevalier des sables, Ljubav na pijesku, Ljubav u pesku, Nisiparul, Pyrgos stin ammo, Schlösser im Sand, Ümitsiz aşk, Út a szeretet felé, Бекасът, Кулик, いそしぎ

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb

Цитаты

Laura Reynolds [они на пляже, вдоль Биг-Сура] Я чувствую себя такой же одинокой, как Робинзон Крузо. Даже с чьими-то следами рядом со мной.
Dr. Edward Hewitt У тебя всегда должны быть мужские следы рядом, Лора.
Laura Reynolds Откуда ты знаешь, что у меня всегда не было?
Dr. Edward Hewitt Потому что ты их боишься...
Laura Reynolds Но я боюсь не так сильно, как ты думаешь.
Dr. Edward Hewitt Ты думаешь, что однажды Дэнни почувствует, что ты отняла у него отца?
Laura Reynolds Ну, это риск, на который мне придётся пойти. Знаешь, если бы я была покорной вдовой, а отец Дэнни — героем погибшим на войне, ты бы мне гнул эту линию про второго отца, чтобы заменить первого?
Dr. Edward Hewitt Тouche.

Отзывы о фильме

