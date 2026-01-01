Laura Reynolds [они на пляже, вдоль Биг-Сура] Я чувствую себя такой же одинокой, как Робинзон Крузо. Даже с чьими-то следами рядом со мной.

Dr. Edward Hewitt У тебя всегда должны быть мужские следы рядом, Лора.

Laura Reynolds Откуда ты знаешь, что у меня всегда не было?

Dr. Edward Hewitt Потому что ты их боишься...

Laura Reynolds Но я боюсь не так сильно, как ты думаешь.

Dr. Edward Hewitt Ты думаешь, что однажды Дэнни почувствует, что ты отняла у него отца?

Laura Reynolds Ну, это риск, на который мне придётся пойти. Знаешь, если бы я была покорной вдовой, а отец Дэнни — героем погибшим на войне, ты бы мне гнул эту линию про второго отца, чтобы заменить первого?