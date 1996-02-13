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Мартин Болсам
Мартин Болсам
Martin Balsam
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Мартин Болсам
Martin Balsam
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Дата рождения
4 ноября 1919
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
13 февраля 1996
Карьера
Актер
Биография Мартина Болсама
Родился 4 ноября 1919 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Мартина Болсама
Жажда смерти 3
боевик, криминал, драма
1985, Канада
5.0
Серебряные медведи
криминал, комедия
1978, Великобритания
6.0
Часовой
ужасы, драма, мистика
1977, США
6.0
Двухминутное предупреждение
триллер, драма
1976, США
6.0
Вся президентская рать
исторический, триллер, драма
1976, США
8.0
Убийство в Восточном экспрессе
триллер, криминал, детектив
1974, Великобритания
7.0
Пленки Андерсона
триллер, криминал, драма
1971, США
6.0
Маленький большой человек
вестерн, драма, комедия, приключения
1970, США
7.0
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