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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мартин Болсам
Martin Balsam
Киноафиша
Персоны
Мартин Болсам
Мартин Болсам
Martin Balsam
Дата рождения
4 ноября 1919
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
13 февраля 1996
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Мартина Болсама
Родился 4 ноября 1919 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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