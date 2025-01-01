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Постер фильма Моритури
Постер фильма Моритури
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Моритури

Моритури

Morituri 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вторая мировая война в самом разгаре. Агент британской разведки Роберт Крэйн — кодовое имя Моритури — под видом нацистского офицера направлен на немецкий корабль, который якобы транспортирует каучук. На самом деле, корабль перевозит военнопленных, которых и должен освободить агент, устроив на судне саботаж…
Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 24 августа 1965
Дата выхода
17 сентября 1965 Германия
24 августа 1965 США
Бюджет $6 290 000
Производство Arcola Pictures, Colony Productions
Другие названия
Morituri, Kennwort: Morituri, Моритури, I morituri, Korkusuzlar, Misiune sinucigasa, Saboteur in volle zee, Saboteur: Code Name Morituri, Sabotören, Sabotøren, 南太平洋爆破作戦 モリツリ
Режиссер
Бернхард Викки
В ролях
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Юл Бриннер
Юл Бриннер
Джанет Марголин
Тревор Ховард
Мартин Бенрат
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
7 IMDb
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