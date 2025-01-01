Вторая мировая война в самом разгаре. Агент британской разведки Роберт Крэйн — кодовое имя Моритури — под видом нацистского офицера направлен на немецкий корабль, который якобы транспортирует каучук. На самом деле, корабль перевозит военнопленных, которых и должен освободить агент, устроив на судне саботаж…
СтранаСША
Продолжительность2 часа 3 минуты
Год выпуска1965
Премьера в мире24 августа 1965
Дата выхода
17 сентября 1965
Германия
24 августа 1965
США
Бюджет$6 290 000
ПроизводствоArcola Pictures, Colony Productions
Другие названия
Morituri, Kennwort: Morituri, Моритури, I morituri, Korkusuzlar, Misiune sinucigasa, Saboteur in volle zee, Saboteur: Code Name Morituri, Sabotören, Sabotøren, 南太平洋爆破作戦 モリツリ