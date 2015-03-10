Меню
Постер фильма Звуки музыки
7.9 Рейтинг IMDb: 8.1
Звуки музыки

The Sound of Music 18+
Мария с самого детства хотела быть монахиней, но когда она выросла и ушла в монастырь, то не смогла справиться с местным укладом из-з своей свободолюбивой натуры. Тогда героиню отправляют гувернанткой в дом к овдовевшему морскому капитану фон Траппу и его семерым детям, которые доставляют своим воспитателям немало проблем. Однако Марии удается вернуть в дом счастье и звуки музыку. В конце концов они с капитаном влюбляются друг в друга, но тот оказывается помолвлен с состоятельной баронессой. Кроме того, близятся первые дни Второй мировой войны…

  • Джули Эндрюс, сыгравшая в фильме главную роль, приступила к съемкам сразу после окончания производства фильма «Мэри Поппинс», где также исполнила главную роль. Хотя сюжетные линии картин схожи, они создавались независимо друг от друга. 
  • Когда Мария бежит через двор к дому фон Траппа в эпизоде «Я в себе уверена», она спотыкается. Это не было запланировано изначально, но режиссеру Роберту Уайзу это так понравилось, что он решил оставить эпизод в финальном варианте картины. 
  • Культовый эпизод «Из шестнадцати в семнадцать» снимался одним из последних. На первом дубле Чармиан Карр поскользнулась, прыгая через скамью, и упала через оконное стекло. Следующие дубли пришлось снимать с макияжем поверх бинтов.

Бывший капитан корабля, вдовец и отец семи детей, барон фон Трапп, проживает в своем особняке под Зальцбургом. В доме царит армейская дисциплина и порядок, но семь детей это все-таки многовато и поэтому барон нанимает гувернантку. Все меняется, когда в доме появляется девушка Мария, она учит детей петь, танцевать и более снисходительно относиться к причудам их отца. Барон сам попадает под влияние Марии и предлагает Марии руку и сердце. Но напряженная политическая обстановка в западной Европе конца 30-х, может внести свои коррективы в планы счастливого семейства...

Звуки музыки  trailer
Страна США
Продолжительность 2 часа 54 минуты
Год выпуска 1965
Премьера онлайн 10 марта 2015
Премьера в мире 2 марта 1965
29 мая 1965 Австралия
26 февраля 1966 Американское Самоа
2 июля 1969 Аргентина
3 мая 1965 Бразилия
29 марта 1965 Великобритания
25 декабря 1965 Германия
11 ноября 1965 Гонконг
26 декабря 1965 Греция
20 декабря 1965 Дания
21 мая 1975 Израиль
22 марта 2014 Индия
20 мая 1966 Ирландия G
20 декабря 1965 Испания A
30 декабря 1965 Италия
20 апреля 1965 Канада
1 января 1966 Колумбия
15 августа 1965 Коморы
1 апреля 1965 Лесото
20 сентября 2025 Литва N7
22 февраля 1967 Мадагаскар
18 ноября 1965 Мексика
17 февраля 1966 Нидерланды
27 апреля 2001 Норвегия
23 сентября 2025 Польша
10 января 1966 Португалия
2 августа 1971 СССР
1 апреля 1965 США
21 марта 1967 Того
2 марта 1965 Турция
1 августа 1966 Уругвай
10 апреля 1987 Филиппины
29 марта 1965 Финляндия K-12
17 февраля 1966 Франция
15 октября 1966 Швеция
4 марта 2020 Эстония L
4 февраля 1978 Южная Корея All
19 июня 1965 Япония
MPAA G
Бюджет $8 200 000
Сборы в мире $159 502 880
Производство Robert Wise Productions, Argyle Enterprises
Другие названия
The Sound of Music, La novicia rebelde, Sound of Music, Meine Lieder, meine Träume, Rodgers and Hammerstein's the Sound of Music, Sonrisas y lágrimas, Звуки музыки, A muzsika hangja, A Noviça Rebelde, Ashkha va labkhandha, Dźwięki muzyki, Giai Điệu Hạnh Phúc, Helisev muusika, I melodia tis eftyhias, La mélodie du bonheur, Moje pesme, moji snovi, Moje pesmi, moje sanje, Moje pjesme, moji snovi, Música no Coração, Musiqa tovushi, Mūzikas Skaņas, Muzikos garsai, Neşeli Günler, Somriures i llàgrimes, Sound of Music - laulava Trappin perhe, Sunetul muzicii, The Sound of Music - laulava Trappin perhe, Tutti insieme appassionatamente, Za zvukov hudby, Za zvuku hudby, Η μελωδία της ευτυχίας, Звуки музики, Звукът на музиката, Моје песме, моји снови, 사운드 오브 뮤직, サウンド・オブ・ミュージック, 一个叛逆修女的故事, 仙樂飄飄處處聞, 真善美, 音乐之声
Режиссер
Роберт Уайз
Роберт Уайз
В ролях
Пегги Вуд
Пегги Вуд
Анна Ли
Анна Ли
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Чармиан Карр
Чармиан Карр
Все актеры и съемочная группа
7.9
8.1 IMDb
Новости о фильме
Классику голливудских мюзиклов покажут в четырех городах России
Классику голливудских мюзиклов покажут в четырех городах России С 8 по 11 марта «Иноекино» устроит показы лучших голливудских мюзиклов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. В программе три всемирно признанных мюзикла: «Поющие
22 февраля 2017 22:07
Звуки музыки Trailer
саундтрек фильма Звуки музыки
