Мария с самого детства хотела быть монахиней, но когда она выросла и ушла в монастырь, то не смогла справиться с местным укладом из-з своей свободолюбивой натуры. Тогда героиню отправляют гувернанткой в дом к овдовевшему морскому капитану фон Траппу и его семерым детям, которые доставляют своим воспитателям немало проблем. Однако Марии удается вернуть в дом счастье и звуки музыку. В конце концов они с капитаном влюбляются друг в друга, но тот оказывается помолвлен с состоятельной баронессой. Кроме того, близятся первые дни Второй мировой войны…
Бывший капитан корабля, вдовец и отец семи детей, барон фон Трапп, проживает в своем особняке под Зальцбургом. В доме царит армейская дисциплина и порядок, но семь детей это все-таки многовато и поэтому барон нанимает гувернантку. Все меняется, когда в доме появляется девушка Мария, она учит детей петь, танцевать и более снисходительно относиться к причудам их отца. Барон сам попадает под влияние Марии и предлагает Марии руку и сердце. Но напряженная политическая обстановка в западной Европе конца 30-х, может внести свои коррективы в планы счастливого семейства...
|29 мая 1965
|Австралия
|26 февраля 1966
|Американское Самоа
|2 июля 1969
|Аргентина
|3 мая 1965
|Бразилия
|29 марта 1965
|Великобритания
|25 декабря 1965
|Германия
|11 ноября 1965
|Гонконг
|26 декабря 1965
|Греция
|20 декабря 1965
|Дания
|21 мая 1975
|Израиль
|22 марта 2014
|Индия
|20 мая 1966
|Ирландия
|G
|20 декабря 1965
|Испания
|A
|30 декабря 1965
|Италия
|20 апреля 1965
|Канада
|1 января 1966
|Колумбия
|15 августа 1965
|Коморы
|1 апреля 1965
|Лесото
|20 сентября 2025
|Литва
|N7
|22 февраля 1967
|Мадагаскар
|18 ноября 1965
|Мексика
|17 февраля 1966
|Нидерланды
|27 апреля 2001
|Норвегия
|23 сентября 2025
|Польша
|10 января 1966
|Португалия
|2 августа 1971
|СССР
|1 апреля 1965
|США
|21 марта 1967
|Того
|2 марта 1965
|Турция
|1 августа 1966
|Уругвай
|10 апреля 1987
|Филиппины
|29 марта 1965
|Финляндия
|K-12
|17 февраля 1966
|Франция
|15 октября 1966
|Швеция
|4 марта 2020
|Эстония
|L
|4 февраля 1978
|Южная Корея
|All
|19 июня 1965
|Япония