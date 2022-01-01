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Ли Марвин
Ли Марвин
Lee Marvin
О персоне
Фильмография
Ли Марвин
Lee Marvin
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Дата рождения
19 февраля 1924
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
29 августа 1987
Карьера
Актер
Биография Ли Марвина
Родился 19 февраля 1924 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Ли Марвина
Человек клана
драма, триллер, криминал
1974, США
5.0
Карманные деньги
комедия, вестерн
1972, США
5.0
Золото Калифорнии
вестерн, комедия, мюзикл
1969, США
7.0
Грязная дюжина
боевик, приключения, военный
1967, США
7.0
Профессионалы
боевик, приключения, вестерн
1966, США
7.0
Кошка Балу
комедия, мелодрама, вестерн
1965, США
6.0
Корабль дураков
драма, мелодрама, военный
1965, США
7.0
Округ Рэйнтри
драма, мелодрама
1957, США
6.0
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