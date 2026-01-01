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Постер фильма Величайшая из когда-либо рассказанных историй
6.6
Киноафиша Фильмы Величайшая из когда-либо рассказанных историй
6.6

Величайшая из когда-либо рассказанных историй

, 1965
The Greatest Story Ever Told
США / драма, исторический, биография / 18+
Постер фильма Величайшая из когда-либо рассказанных историй
6.6

О фильме

Масштабное историческое полотно о жизни и страстях Христовых поражает своей мощью и глубиной. Редчайший случай, когда образ Спасителя подан не слащаво и лубочно, а зримо и достоверно, как будто это настоящий, живой человек, наш брат и друг.

И только непостижимые с простой человеческой точки зрения доброта и милосердие, какая-то запредельная, божественная мудрость возносят этого Человека над нами и делают уже Сыном Божьим…

В ролях

Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Иисус
Майкл Андерсон мл.
Иаков Младший
Кэррол Бейкер
Veronica
Ина Балин
Martha of Bethany
Виктор Буоно
Sorak
Ричард Конте
Barabbas
Джоэнна Данхэм
Mary Magdalene
Хосе Феррер
Хосе Феррер
Дороти МакГуайр
The Virgin Mary
Чарлтон Хестон
Иоанн Креститель
Пэт Бун
Angel at the Tomb
Режиссер Джордж Стивенс, Дэвид Лин, Жан Негулеско
Сценарист Фултон Аурслер, Генри Денкер, Джеймс Ли Баррет, Джордж Стивенс
Композитор Альфред Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 45 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 15 февраля 1965
Дата выхода
1 декабря 1965 Аргентина ATP
9 апреля 1965 Бразилия
9 апреля 1965 Великобритания
5 августа 1965 Германия
29 октября 1965 Дания
20 июня 1968 Мексика A
7 октября 1965 Нидерланды
11 ноября 1965 Португалия
15 февраля 1965 США
4 апреля 1968 Уругвай
29 октября 1965 Финляндия S
28 октября 1965 Франция TP
14 сентября 1965 Швеция 11
26 апреля 1966 ЮАР
1 апреля 1972 Япония G
MPAA G
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $524
Производство George Stevens Productions
Другие названия
The Greatest Story Ever Told, La más grande historia jamás contada, Die größte Geschichte aller Zeiten, A Maior História de Todos os Tempos, George Stevens Presents The Greatest Story Ever Told, La plus grande histoire jamais contée, Najveća priča ikad ispričana, A Maior História Jamais Contada, A világ legszebb története - A Biblia, Didžiausia visu laiku istorija, En büyük hikâye, I oraioteri istoria tou kosmou, La historia más grande jamás contada, La mas grande historia jamás contada, La più grande storia mai raccontata, Mannen fra Nasaret, Mannen från Nasaret, Mies Nasaretista, Najväčší príbeh všetkých čias, Największa historia, jaką kiedykolwiek opowiedziano, Najwspanialsza opowieść, Opowieść wszech czasów, Pasaules dižākais stāsts, Viața lui Iisus, Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου, Величайшая из когда-либо рассказанных историй, Най-великата история на света, 万世流芳, 偉大な生涯の物語, 最伟大的故事, Cea mai măreaţă poveste spusă vreodată, Найвеличніша історія з коли-небудь розказаних

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb

Цитаты

Jesus Не плачьте обо мне; плачьте о себе и о детях ваших. Ведь наступит время, когда скажут: «Блаженны неплодные и утробы, что не рожали ребенка». И скажут горам: «Падите на нас», и холмам: «Закройте нас», потому что если это происходит, когда дерево зеленое, то что же будет, когда оно сухое?

Отзывы о фильме

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