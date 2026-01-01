Масштабное историческое полотно о жизни и страстях Христовых поражает своей мощью и глубиной. Редчайший случай, когда образ Спасителя подан не слащаво и лубочно, а зримо и достоверно, как будто это настоящий, живой человек, наш брат и друг.

И только непостижимые с простой человеческой точки зрения доброта и милосердие, какая-то запредельная, божественная мудрость возносят этого Человека над нами и делают уже Сыном Божьим…