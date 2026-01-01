И только непостижимые с простой человеческой точки зрения доброта и милосердие, какая-то запредельная, божественная мудрость возносят этого Человека над нами и делают уже Сыном Божьим…
|1 декабря 1965
|Аргентина
|ATP
|9 апреля 1965
|Бразилия
|9 апреля 1965
|Великобритания
|5 августа 1965
|Германия
|29 октября 1965
|Дания
|20 июня 1968
|Мексика
|A
|7 октября 1965
|Нидерланды
|11 ноября 1965
|Португалия
|15 февраля 1965
|США
|4 апреля 1968
|Уругвай
|29 октября 1965
|Финляндия
|S
|28 октября 1965
|Франция
|TP
|14 сентября 1965
|Швеция
|11
|26 апреля 1966
|ЮАР
|1 апреля 1972
|Япония
|G