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Эли МакГроу
Ali MacGraw
Киноафиша
Персоны
Эли МакГроу
Эли МакГроу
Ali MacGraw
Дата рождения
1 апреля 1939
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.4
Побег
(1972)
6.9
История любви
(1970)
6.7
Конвой
(1978)
Фильмография Эли МакГроу
5.5
Скажи, что тебе нужно
Just Tell Me What You Want
комедия, мелодрама
1980, США
6.7
Конвой
Convoy
драма, боевик
1978, США / Великобритания
7.4
Побег
The Getaway
боевик, триллер
1972, США
6.9
История любви
Love Story
драма, мелодрама
1970, США
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