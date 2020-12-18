Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 января 1931
Возраст
91 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Джеймса Эрла Джонса
Родился 17 января 1931 года. Аркабутла, Миссисипи, США.
Развернуть
Фильмография Джеймса Эрла Джонса
Поездка в Америку 2
комедия
2020, США
5.0
Король Лев
фантастика, семейный
2019, США
8.0
Этим утром в Нью-Йорке
драма, мелодрама
2013, США
7.0
Шофер мисс Дэйзи
спектакль
2013, США
5.0
Черный плавник
документальный
2013, США
8.0
Подари мне убежище
драма
2012, США
7.0
Квантовый квест: Космическая одиссея
приключения, анимация, фантастика
2010, США
5.0
Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс
комедия, мелодрама
2008, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Эдди Мерфи и Арсенио Холл на первых кадрах из фильма «Поездка в Америку 2»
Премьера состоится 5 марта 2021 года.
Написать
18 декабря 2020 11:05
Amazon выкупил права на сиквел комедии «Поездка в Америку» у Paramount
Сумма сделки – $125 млн.
Написать
14 октября 2020 13:16
Не только Танос: названы самые популярные злодеи в кино
В тройку лидеров также вошли Дарт Вейдер и Джокер.
Написать
19 мая 2020 16:45
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России