7.6
7.6

Гигант

, 1956
Giant
США / драма, мелодрама, вестерн / 18+
О фильме

Техасский фермер Бик Бенедикт отправляется Мэрилэнд за призовым жеребцом. Там он встречает женщину своей мечты Лесли и женится на ней. Молодая пара возвращается на свое ранчо, где Лесли предстоит приспособиться к жизни в изменившихся условиях. Новая хозяйка ранчо разбивает сердце Джетта Ринка, нефтяного магната. Разгорается, и без того острое, соперничество между двумя техасскими семьями.

В ролях

Элизабет Тейлор
Джеймс Дин
Рок Хадсон
Кэррол Бейкер
Джейн Уитерс
Чилл Уиллс
Режиссер Джордж Стивенс
Сценарист Фред Гийоль, Эдна Фарбер, Иван Моффат
Композитор Dimitri Tiomkin
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 21 минута
Год выпуска 1956
Премьера в мире 17 октября 1956
Дата выхода
6 июня 1957 Австралия
1 декабря 1956 Австрия
6 ноября 1958 Аргентина
8 ноября 1956 Бельгия 12
28 декабря 1956 Бразилия
3 января 1957 Великобритания
20 декабря 1956 Германия
17 июля 1958 Гонконг
19 декабря 1958 Дания
7 июня 1957 Ирландия
29 марта 1959 Испания
18 марта 1957 Италия
8 ноября 1956 Канада
1 августа 1957 Мексика
8 марта 1957 Нидерланды
8 октября 1957 Норвегия
1 января 1965 Польша
17 апреля 1957 Португалия
24 ноября 1956 США
19 декабря 1957 Турция
27 марта 1958 Уругвай
22 декабря 1968 Финляндия
9 января 1957 Франция
13 февраля 1957 Швеция
8 мая 1957 ЮАР
30 октября 1957 Южная Корея
8 января 1972 Япония
MPAA G
Бюджет $5 400 000
Сборы в мире $32 873 644
Производство George Stevens Productions
Другие названия
Giant, Gigante, Giganten, Div, Géant, Jätten, Jättiläinen, Obr, A'nuck, Assim Caminha a Humanidade, Devlerin Aşkı, Gegant, Ghool, Gigant, Hiiglane, Il gigante, Jaiantsu, Milžinas, O Gigante, O gigas, Obor, Olbrzym, Óriás, Uriasul, Velikan, Ο γίγας, Гигант, Гигантът, Гігант, Див/Div, ジャイアンツ, 巨人, 巨人传

Рейтинг фильма

7.6 IMDb
«Киноафиша.инфо» творит историю! Люди, имена, события, незабываемые моменты прошлого
15 мая 2017 17:35 «Киноафиша.инфо» творит историю! Люди, имена, события, незабываемые моменты прошлого

