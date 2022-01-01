Бунтарь без причины, 1955

Шалопай и сорвиголова Джим вынужден постоянно ходить во все новые и новые школы, так как его отовсюду выгоняют. Вот и на этот раз он идет в новый класс, где встречает классную девчонку.Между ними сразу возникает взаимная симпатия, но она не собирается сдаваться ему сразу и без борьбы — она изо всех сил дразнит его, она уделяет повышенное внимание своему старому бойфренду, крутому «кожаному» Базу, она провоцирует обоих парней на поединок.И он должен состояться — на огромной скорости машины направляются к обрыву…