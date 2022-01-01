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Rebel Without a Cause

Бунтарь без причины, 1955

1955 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Шалопай и сорвиголова Джим вынужден постоянно ходить во все новые и новые школы, так как его отовсюду выгоняют. Вот и на этот раз он идет в новый класс, где встречает классную девчонку.Между ними сразу возникает взаимная симпатия, но она не собирается сдаваться ему сразу и без борьбы — она изо всех сил дразнит его, она уделяет повышенное внимание своему старому бойфренду, крутому «кожаному» Базу, она провоцирует обоих парней на поединок.И он должен состояться — на огромной скорости машины направляются к обрыву…

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1955
Премьера в мире 26 октября 1955
Возраст 16+
Режиссер
Николас Рэй
В ролях
Джеймс Дин
Джеймс Дин
Натали Вуд
Натали Вуд
Сэл Минео
Джим Бакус
Энн Доран
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бунтарь без причины 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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