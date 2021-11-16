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Джеймс Дин
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Дата рождения
8 февраля 1931
Возраст
24 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
30 сентября 1955
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Джеймс Дин
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Фильмография Джеймс Дин
Каньоны
триллер
2013, США
3.0
Гигант
драма, мелодрама, вестерн
1956, США
7.0
Бунтовщик без причины
мелодрама, драма
1955, США
6.0
К востоку от рая
драма
1955, США
7.0
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