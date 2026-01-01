В кафе «Синий Дракон» разбитной ковбой Бо, приехавший в город участвовать в родео, решительно и грубо требует от героини фильма внимания и благосклонности. Шери даже вынуждена сесть на автобус, чтобы бежать из города, но Бо отправляется следом.

Автобус заносит снегом и пассажиры вынуждены провести ночь в кафе, где происходит драка между водителем автобуса, защищающим пассажирку, и ковбоем, преследующим эту женщину. Бо терпит постыдное поражение, он унижен. На следующий день, когда буря закончилась, Бо начинает понимать, что ничего не добьется, если будет действовать как скотина.