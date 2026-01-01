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Постер фильма Автобусная остановка
6.1
Киноафиша Фильмы Автобусная остановка
6.1

Автобусная остановка

, 1956
Bus Stop
США / мелодрама, комедия, драма / 18+
Постер фильма Автобусная остановка
6.1

О фильме

В кафе «Синий Дракон» разбитной ковбой Бо, приехавший в город участвовать в родео, решительно и грубо требует от героини фильма внимания и благосклонности. Шери даже вынуждена сесть на автобус, чтобы бежать из города, но Бо отправляется следом.

Автобус заносит снегом и пассажиры вынуждены провести ночь в кафе, где происходит драка между водителем автобуса, защищающим пассажирку, и ковбоем, преследующим эту женщину. Бо терпит постыдное поражение, он унижен. На следующий день, когда буря закончилась, Бо начинает понимать, что ничего не добьется, если будет действовать как скотина.

В ролях

Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Шери
Дон Мюррэй
Бёрегард 'Бо' Декер
Бетти Филд
Grace
Айлин Хекарт
Vera
Артур О’Коннелл
Вирджил Блессинг
Роберт Брэй
Carl
Хоуп Лэнг
Elma Duckworth
Ганс Конрид
Life Magazine Photographer
Макс Шоуолтер
Life Magazine Reporter
Arizona State University Sun Devil Marching Band
Themselves
Режиссер Джошуа Логан
Сценарист Джордж Аксельрод, Уильям Индж
Композитор Сирил Дж. Мокридж, Альфред Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 31 августа 1956
Дата выхода
1 января 1957 Бразилия
3 февраля 1958 Дания
1 марта 1957 Ирландия G
31 августа 1956 Нидерланды 14
12 января 1957 Португалия
31 августа 1956 США
24 октября 1956 Франция
1 октября 1956 Швеция 15
19 ноября 1960 Южная Корея 12
Бюджет $2 200 000
Сборы в мире $929
Производство 20th Century Fox, Marilyn Monroe Production I
Другие названия
Bus Stop, Nunca fui santa, Arrêt d'autobus, Autobuska stanica, Autobusna stanica, Autobuso stotelė, Avtobusna postaja, Bushalte, Buss-stopp, Bussipysäkki, Buszmegálló, Fermata d'autobus, Nunca fui una santa, Otobüs durağı, Paragem de Autocarro, Przystanek autobusowy, Stasis leoforeiou, Statia de autobuz, Statie de autobuz, The Wrong Kind of Girl, Στάση λεωφορείου, Автобусна зупинка, Автобусната спирка, Автобусная остановка, バス停留所, 巴士站

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Beauregard 'Bo' Decker Знаешь, я думал о тех других парнях, Шери. И, ну, я имею в виду, что ты мне нравишься такой, какая ты есть, так что какая мне разница, как ты стала такой?
Cherie Бо!
[плачет]
Cherie Это самое нежное и трогательное, что кто-либо когда-либо говорил мне.

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