Святой Пётр

[последние слова, Пётр говорит о Серебряной Чаше Василию и Деборре, и произносит свои реплики в тоне героической речи]

Она будет восстановлена, но многие годы, сотни лет она будет лежать во тьме; где именно — я не знаю. Когда её снова выведут на свет, будут великие города, могучие мосты и башни выше Вавилонской. Это будет мир зла и долгих, горьких войн. В таком мире маленькая чашка будет выглядеть очень одинокой. Но, возможно, в те времена, когда человек будет держать молнию в руках и покорять небо, как стремился сделать Симон Волхв, она будет нужна больше, чем сейчас.