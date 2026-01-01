4.6
Серебряная чаша

, 1954
The Silver Chalice
США / драма, мелодрама / 18+
О фильме

Грeчecкий cкульптoр Бaзиль из Aнтиoхии призвaн ближaйшими cпoдвижникaми Хриcтa cдeлaть ceрeбряную oпрaву для cвятoй чaши Ииcуca (Cвятoгo Грaaля) и изoбрaзить пo ee oкружнocти лики aпocтoлoв и caмoгo Ииcуca. Для этoгo скульптор eдeт в Иeруcaлим, a зaтeм в Рим, чтoбы зaкoнчить рaбoту. Тeм врeмeнeм, бecчecтный шaрлaтaн и прoтивник Хриcтa — Cимoн Вoлхв пытaeтcя убeдить тoлпы в тoм, чтo oн — иcтинный Бoг, иcпoльзуя для этoй цeли oбыкнoвeнныe трюки и фoкуcы

В ролях

Вирджиния Майо
Пьер Анджели
Натали Вуд
Джек Пэланс
Пол Ньюман
Уолтер Хэмпден
Режиссер Виктор Савилл
Сценарист Томас Бертрам Костейн, Лессер Сэмюэлс
Композитор Franz Waxman
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 1954
Премьера в мире 17 декабря 1954
Дата выхода
1 сентября 1955 Австрия 12
20 декабря 1954 США
Бюджет $4 500 000
Производство Victor Saville Productions
Другие названия
The Silver Chalice, Der silberne Kelch, El cáliz de plata, Le calice d'argent, Basilus - Held von Rom, De zilveren beker, Gümüş Kupa, Hopeamalja, Il calice d'argento, O Cálice de Prata, O Cálice Sagrado, Potirul de argint, Silverbägaren, Sølvbægeret, Sølvkalken, Srebrny kielich, To asimenio diskopotiro, Серебряная чаша, Сребърната чаша, 銀の盃

4.6 IMDb

Цитаты

Святой Пётр [последние слова, Пётр говорит о Серебряной Чаше Василию и Деборре, и произносит свои реплики в тоне героической речи] Она будет восстановлена, но многие годы, сотни лет она будет лежать во тьме; где именно — я не знаю. Когда её снова выведут на свет, будут великие города, могучие мосты и башни выше Вавилонской. Это будет мир зла и долгих, горьких войн. В таком мире маленькая чашка будет выглядеть очень одинокой. Но, возможно, в те времена, когда человек будет держать молнию в руках и покорять небо, как стремился сделать Симон Волхв, она будет нужна больше, чем сейчас.

