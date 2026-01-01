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Постер фильма Жажда жизни
7.4
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7.4

Жажда жизни

, 1956
Lust for Life
США / драма, биография / 18+
Постер фильма Жажда жизни
7.4

О фильме

После смерти отца Ван Гог перебрался в Париж, примкнул к художникам-импрессионистам. Однажды Ван Гог познакомился с художником Полем Гогеном. Время проходило в работе и творческих спорах, переходящих в ссоры. Ван Гог все чаще переживал приступы безумия: во время одного из них он отрезал себе ухо…

В ролях

Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Винсент Ван Гог
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Пол Гоген
Джеймс Дональд
Тео Ван Гог
Памела Браун
Christine
Эверет Слоун
Эверет Слоун
Dr. Gachet
Ниалл МакГиннис
Roulin
Ноэл Пёрселл
Anton Mauve
Хенри Дэниэлл
Хенри Дэниэлл
Theodorus Van Gogh
Мэдж Кеннеди
Anna Cornelia Van Gogh
Джилл Беннетт
Willemien
Режиссер Винсент Миннелли, Джордж Кьюкор
Сценарист Норман Коруин, Ирвинг Стоун
Композитор Miklós Rózsa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1956
Премьера в мире 19 августа 1956
Дата выхода
1 ноября 1956 Австралия
12 марта 1957 Аргентина
8 марта 1957 Великобритания
28 февраля 1963 Венгрия
20 апреля 1957 Германия
10 октября 1957 Дания
11 января 1967 Испания
2 февраля 1957 Италия
30 ноября 1957 Канада
16 января 1957 Мексика
10 мая 1957 Нидерланды
13 марта 1957 Португалия
10 февраля 1961 Румыния
15 сентября 1956 США
1 января 1958 Турция
4 апреля 1957 Финляндия
23 января 1957 Франция
26 декабря 1956 Швеция
31 октября 1956 ЮАР
Бюджет $3 227 000
Сборы в мире $426
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Lust for Life, La vie passionnée de Vincent van Gogh, Han som älskade livet, Het leven van Vincent van Gogh, Sed de vivir, Van Gogh, Vincent van Gogh - Ein Leben in Leidenschaft, A Nap szerelmese, A Vida Apaixonada de Van Gogh, Brama di vivere, El loco del pelo rojo, Filmen om Van Gogh, Hän rakasti elämää, Han som elsket livet, I zoi enos anthropou, Khát Sống, Ölmeyen insanlar, Pasiune pentru viaţă, Pasja życia, Sede de Viver, Sla po zivljenju, Smäd po živote, Van Gogh, la passió de viure, Van Gogh: sed de vivir, Žízeň po životě, Zudnja za zivotom, Η ζωή ενός ανθρώπου, Жажда жизни, Жажда за живот, 慾海浮生, 梵谷傳, 梵高传, 炎の人ゴッホ

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb

Цитаты

Paul Gauguin При всём твоём разговоре о чувствах, я вижу в твоих работах только то, что ты рисуешь слишком быстро!
Vincent Van Gogh Ты смотришь слишком быстро!

Отзывы о фильме

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