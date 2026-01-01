После смерти отца Ван Гог перебрался в Париж, примкнул к художникам-импрессионистам. Однажды Ван Гог познакомился с художником Полем Гогеном. Время проходило в работе и творческих спорах, переходящих в ссоры. Ван Гог все чаще переживал приступы безумия: во время одного из них он отрезал себе ухо…
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените15 голосов
7.3IMDb
Цитаты
Paul GauguinПри всём твоём разговоре о чувствах, я вижу в твоих работах только то, что ты рисуешь слишком быстро!
Vincent Van GoghТы смотришь слишком быстро!
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