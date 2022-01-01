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Гэри Купер
Гэри Купер
Gary Cooper
О персоне
Фильмография
Гэри Купер
Gary Cooper
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Дата рождения
7 мая 1901
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
13 мая 1961
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Гэри Купер
Родился 7 мая 1901 года. Хелена, Монтана, США.
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Фильмография Гэри Купер
Любовь после полудня
мелодрама, драма, комедия
1957, США
7.0
Ровно в полдень
вестерн, драма
1952, США
7.0
Плащ и кинжал
триллер, приключения
1946, США
6.0
Саратогская железнодорожная ветка
мелодрама, драма
1945, США
6.0
По ком звонит колокол
приключения, военный, исторический, драма, мелодрама
1943, США
6.0
Познакомьтесь с Джоном Доу
драма, мелодрама, комедия
1940, США
7.0
Приключения венецианца (Приключения Марко Поло)
приключения, биография, мелодрама
1938, США
5.0
Восьмая жена Синей Бороды
мелодрама, комедия
1938, США
6.0
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