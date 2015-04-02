Чайная церемония
Чайная церемония

, 1956
The Teahouse of the August Moon
США / комедия / 18+
О фильме

Полковник Пурди крут и прямолинеен — жители оккупированной окинавской деревушки в Японии должны признать демократию американского образца. «Иначе я их всех перестреляю» — безаппеляционно заявляет он. Ответственным за проведение этого приказа в жизнь назначен капитан Фисби. Но придурковатый и рассеянный симпатяга Фисби сразу же попадает под тонкое, поначалу слабо ощутимое, но всепроникающее обаяние Востока. Он сам не замечает, как хитрющий проныра-переводчик навязывает ему свои правила игры. А когда его начинает опекать чувственная и обольстительная гейша с волшебным именем Цветущий Лотос, когда он растворяется в неге и безделье — всем начинает казаться, что пропал мужик…

В ролях

Марлон Брандо
Гленн Форд
Матико Кё
Эдди Альберт
Пол Форд
Дзюн Нэгами
Режиссер Дэниэл Манн
Сценарист Джон Патрик, Верн Дж. Снейдер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1956
Премьера в мире 29 ноября 1956
Дата выхода
14 января 1957 Бразилия L
1 июля 1957 Франция
Бюджет $3 926 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Teahouse of the August Moon, La casa de té de la luna de agosto, Das kleine Teehaus, La petite maison de thé, A Casa de Chá do Luar de Agosto, Avgoustiatiko feggari, Cajdzinica na avgustovskoj mesecini, Casa de ceai a lunii din August, Casa de Chá do Luar de Agosto, Çayhane, Chaykhaneye August Moon, Det lille tehus, Elokuun teehuone, Herbaciarnia 'Pod Księżycem', La casa da tè alla luna d'agosto, Mica ceainarie, Teaház az Augusztusi Holdhoz, Tehuset Augustimånen, Tehuset Augustmånen, Αυγουστιάτικο φεγγάρι, Чайная церемония, 八月十五夜の茶屋

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Весьма ехидно и смешно. Ничего более едкого на тему Штатов, американских военных и оккупации я не видела. Понравилось. Военные выполняют задачу по… Читать дальше…
