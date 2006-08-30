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Гленн Форд
Гленн Форд
Glenn Ford
О персоне
Фильмография
Гленн Форд
Glenn Ford
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Дата рождения
1 мая 1916
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
30 августа 2006
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Гленн Форд
Родился 1 мая 1916 года. Квебек, Канада.
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Фильмография Гленн Форд
Симаррон
вестерн, драма
1960, США
6.0
Пастух
вестерн, комедия
1958, США
6.0
Чайная церемония
комедия
1956, США
6.0
Человеческое желание
нуар, драма, мелодрама
1954, США
7.0
Сильная жара
криминал, нуар, триллер
1953, США
7.0
Зелёная перчатка
криминал, драма, мистика
1952, Франция
6.0
Афера на Тринидаде
драма, триллер, нуар
1952, США
6.0
Заключенный
боевик, драма, нуар
1950, США
6.0
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