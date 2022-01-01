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Винсент Миннелли
Винсент Миннелли
Vincente Minnelli
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Винсент Миннелли
Vincente Minnelli
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Дата рождения
28 февраля 1903
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
25 июля 1986
Карьера
Режиссер
Личные связи
Джуди Гарленд
Состояли в браке с 1945 по 1951
Биография Винсента Миннелли
Родился 28 февраля 1903 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Винсента Миннелли
Дело времени
драма, мелодрама, фэнтези
1976, США / Италия
5.0
В ясный день увидишь вечность
драма, фэнтези, комедия
1970, США
6.0
Кулик
драма
1965, США
6.0
До свидания, Чарли
мелодрама, комедия, фэнтези
1964, США
6.0
Две недели в другом городе
драма
1962, США
6.0
Жижи
мюзикл, мелодрама, комедия
1958, США
6.0
И подбежали они
мелодрама, драма
1958, США
7.0
Модельерша
мелодрама, комедия
1957, США
6.0
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Связи
Джуди Гарленд
Judy Garland
Состояли в браке с 1945 по 1951
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