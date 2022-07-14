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Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Marilyn Monroe
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Мэрилин Монро
Marilyn Monroe
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Дата рождения
1 июня 1926
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
5 августа 1962
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Мэрилин Монро
Родилась 1 июня 1926 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Мэрилин Монро
Неприкаянные
драма, комедия, мелодрама, вестерн
1961, США
7.0
Давай займемся любовью
мелодрама, мюзикл, комедия
1960, США
6.0
В джазе только девушки
криминал, комедия
1959, США
8.0
Принц и хористка
мелодрама, комедия
1957, США / Великобритания
7.0
Автобусная остановка
мелодрама, комедия, драма
1956, США
5.0
Зуд седьмого года
мелодрама, комедия
1955, США
7.0
Река не течет вспять
приключения, вестерн
1954, США
6.0
Джентльмены предпочитают блондинок
мелодрама, комедия, мюзикл, драма
1953, США
7.0
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