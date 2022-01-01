Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Майкл Андерсон
Майкл Андерсон
Michael Anderson
О персоне
Фильмография
Майкл Андерсон
Michael Anderson
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 января 1920
Возраст
102 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Актер
Биография Майкла Андерсона
Родился 30 января 1920 года. Лондон, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Майкла Андерсона
Озеро страха
ужасы, фантастика
2017, Великобритания
3.0
Хайп!
документальный, мюзикл
1996, США
7.0
Молодая Екатерина
биография, драма
1991, США
7.0
Тысячелетие
фантастика, драма, триллер
1989, США
5.0
Бегство Логана
мелодрама, драма, приключения, фантастика
1976, США
6.0
Меморандум Квиллера
триллер
1966, Великобритания / США
5.0
Неукротимый и прекрасный
комедия
1964, США
6.0
Обнаженное лезвие
триллер
1961, Великобритания / США
6.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России