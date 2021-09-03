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Poster of Dune
8.0
Dune - Dubbed teaser trailer
Kinoafisha Films Dune
8.0

Dune

, 2021
Dune
USA / Sci-Fi, Action, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Dune
8.0
Dune - Dubbed teaser trailer
Dune  Dubbed teaser trailer

Cast

Timothee Chalamet
Timothee Chalamet
Paul Atreides
Josh Brolin
Josh Brolin
Gurney Halleck
Rebecca Ferguson
Rebecca Ferguson
Lady Jessica Atreides
Oscar Isaac
Oscar Isaac
Duke Leto Atreides
Zendaya
Zendaya
Chani
Javier Bardem
Javier Bardem
Stilgar
Charlotte Rampling
Charlotte Rampling
Stellan Skarsgard
Stellan Skarsgard
Baron Vladimir Harkonnen
Dave Bautista
Dave Bautista
Jason Momoa
Jason Momoa
Duncan Idaho
Stephen Henderson
Stephen Henderson
Thufir Hawat
Sharon Duncan-Brewster
Sharon Duncan-Brewster
Dr. Liet Kynes
Director Denis Villeneuve
Writer Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth, Frank Herbert
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 35 minutes
Production year 2021
Online premiere 1 November 2021
World premiere 3 September 2021
Release date
16 September 2021 Russia UPI 12+
21 October 2021 Argentina
2 December 2021 Australia
22 October 2021 Bangladesh
16 September 2021 Belarus
15 September 2021 Belgium
21 October 2021 Brazil
22 October 2021 Bulgaria
22 October 2021 Canada
22 October 2021 China
8 February 2024 Croatia
21 October 2021 Czechia
16 September 2021 Denmark
1 October 2021 Estonia
17 September 2021 Finland
15 September 2021 France
22 February 2024 Georgia PG-13
16 September 2021 Germany
21 October 2021 Great Britain
14 October 2021 Greece
16 September 2021 Hong Kong
21 October 2021 Hungary
17 September 2021 Iceland
22 October 2021 India
1 October 2021 Indonesia
21 October 2021 Ireland
21 October 2021 Israel All
16 September 2021 Italy
15 October 2021 Japan
16 September 2021 Kazakhstan 12+
17 September 2021 Latvia
17 September 2021 Lithuania
21 October 2021 Mexico
8 February 2024 Montenegro
16 September 2021 Netherlands
2 December 2021 New Zealand
15 September 2021 Norway
22 October 2021 Pakistan
1 October 2021 Poland
21 October 2021 Portugal
22 October 2021 Romania
23 September 2021 Saudi Arabia
8 February 2024 Serbia
16 September 2021 Singapore
1 October 2021 Slovakia
20 October 2021 South Korea
17 September 2021 Spain
15 September 2021 Sweden
15 September 2021 Switzerland
16 September 2021 Taiwan
21 October 2021 Thailand
22 October 2021 Turkey
23 September 2021 UAE
22 October 2021 USA
16 September 2021 Ukraine
21 October 2021 Uruguay
10 December 2021 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $165,000,000
Worldwide Gross $410,668,500
Production Warner Bros., Legendary Pictures, Villeneuve Films
Also known as
Dune: Part One, Dune, Duna, Дюна, DUNE/デューン 砂の惑星, Dyuna, Дина, 沙丘, Dina, Diuna, Duna (parte uno), Duna: Primeira Parte, Dűne, Dune - Duna, Dune : Première Partie, Dune: Çöl Gezegeni, Dune: peščeni planet, Düün, Dyyni, Hành Tinh Cát, Kāpa, Kholit, Kopa, Дюн, ड्यून, 듄, 沙丘：第一部, 沙丘（上）, 沙丘瀚戰, Dune, première partie, დიუნი, デューン 砂の惑星PART1, 沙丘瀚戰：第一章, Dune: Parte uno, Դյունա, デューン 砂の惑星, DUNE デューン 砂の惑星, חולית: חלק ראשון, Duna: Parte 1, Duna: Parte Um, Duna: Pjesa e Parë, სილახვავი, デューン, Duna: Primeira Part

Film rating

8.0
Rate 412 votes
8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  312 In the Sci-Fi genre  54 In the Action genre  95 In the Adventure genre  89 In films of USA  218 In films of 2021  5
Updated 16 April 2026

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Dune - Dubbed teaser trailer
Dune Dubbed teaser trailer
Dune - Dubbed trailer
Dune Dubbed trailer
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soundtrack Dune

Quotes

Lady Jessica Atreides I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little death that brings obliteration. I will face my fear and I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past... I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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