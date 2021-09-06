Menu
Poster of 7 Prisoners
Рейтинги
IMDb Rating: 7.1
7 Prisioneiros 18+
Country Brazil
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2021
Online premiere 11 November 2021
World premiere 6 September 2021
11 November 2021 Brazil
22 October 2021 Great Britain
22 October 2021 Romania 18
MPAA R
Production Noruz Films (I), O2 Filmes
Also known as
7 Prisioneiros, 7 Prisoners, 七囚, 7 prisioneros, 7 prisonniers, 7 fångar, 7 fanger, 7 Gefangene, 7 Prigionieri, 7 tù nhân, 7 Tutsak, 7 więźniów, 7 αιχμάλωτοι, 7 в'язнів, 7 заключенных, 7명의 포로, Heten az emberkereskedők markában, Șapte prizonieri, Sedm vězněných, Sedmorica zatočenika, Seitsemän vankia, Untitled Alexandre Moratto Film, プリジョネイロ, 七囚徒, 囚犯7人
Rodrigo Santoro
Rodrigo Santoro
Similar films for 7 Prisoners
A Translator 7.0
A Translator (2018)
The 33 6.6
The 33 (2015)
There Be Dragons 6.3
There Be Dragons (2010)
Os Desafinados 6.1
Os Desafinados (2008)
Behind the Sun 7.6
Behind the Sun (2001)
Rio, I Love You 5.9
Rio, I Love You (2014)
300: Rise of an Empire 6.5
300: Rise of an Empire (2013)
Hemingway & Gellhorn 6.2
Hemingway & Gellhorn (2012)
Heleno 6.9
Heleno (2011)
Redbelt 6.1
Redbelt (2008)
Jane Got a Gun 6.5
Jane Got a Gun (2016)
300 7.9
300 (2007)

7.1 IMDb
