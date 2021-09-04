Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of True Things About Me
Poster of True Things About Me
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 5.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films True Things About Me

True Things About Me

True Things 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Great Britain
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2021
Online premiere 1 April 2022
World premiere 4 September 2021
Release date
1 September 2022 Australia
1 April 2022 Great Britain
17 August 2023 Netherlands 12
Worldwide Gross $140,688
Production BBC Film, BFI Films, Lady Lazarus Productions
Also known as
True Things, Coisas Verdadeiras, Coś prawdziwego, Igaz dolgok, True Things About Me, Στ' αλήθεια, Правда обо мне, 트루 씽즈
Director
Harry Wootliff
Harry Wootliff
Cast
Ruth Wilson
Ruth Wilson
Tom Burke
Tom Burke
Hayley Squires
Hayley Squires
Cast and Crew
Similar films for True Things About Me
Wildfire 6.1
Wildfire (2020)
Dark River 5.8
Dark River (2017)
The Levelling 6.4
The Levelling (2016)
The Principles of Lust 4.9
The Principles of Lust (2003)
Capturing Mary 6.8
Capturing Mary (2007)
Oslo 7.1
Oslo (2021)
Only You 6.7
Only You (2018)
Saving Mr. Banks 7.5
Saving Mr. Banks (2013)
I, Daniel Blake 7.7
I, Daniel Blake (2016)
The Invisible Woman 6.1
The Invisible Woman (2014)
Mank 7.0
Mank (2020)
Third Star 6.3
Third Star (2010)

Film rating

5.9
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more