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Poster of Il paradiso del pavone
5.4
Kinoafisha Films Il paradiso del pavone
5.4

Il paradiso del pavone

, 2021
Il paradiso del pavone
Italy, Germany / Drama / 18+
Poster of Il paradiso del pavone
5.4

Cast

Dominique Sanda
Nena
Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher
Adelina
Maya Sansa
Maya Sansa
Caterina
Carlo Cerciello
Umberto
Fabrizio Ferracane
Manfredi
Leonardo Lidi
Vito
Tihana Lazovic
Joana
Yile Yara Vianello
Isabella
Ludovica Alvazzi Del Frate
Grazia
Maddalena Crippa
Lucia
Director Laura Bispuri
Writer Laura Bispuri, Silvana Tamma
Composer Nando Di Cosimo
Cast and Crew

Film details

Country Italy / Germany
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2021
World premiere 5 September 2021
Release date
7 July 2022 Germany
Worldwide Gross $11,087
Production Vivo Film, The Match Factory, Rai Cinema
Also known as
Il paradiso del pavone, The Peacock's Paradise, Das Pfauenparadies, Raj dla pawia, Павлиний рай, 더 피콕스 파라다이스

Film rating

5.4
Rate 11 votes
5.6 IMDb
Updated 3 February 2022
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