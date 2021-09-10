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Poster of America Latina
6.5
Kinoafisha Films America Latina
6.5

America Latina

, 2021
America Latina
Italy, France / Drama, Thriller / 18+
Poster of America Latina
6.5

Cast

Elio Germano
Elio Germano
Massimo Sisti
Astrid Casali
Astrid Casali
Alessandra Sisti
Sara Ciocca
Sara Ciocca
Lucia
Maurizio Lastrico
Maurizio Lastrico
Simone
Carlotta Gamba
Laura Sisti
Federica Pala
Ilenia Sisti
Filippo Dini
Filippo Dini
Roberto
Massimo Wertmüller
Padre
Roberta Crolle
Assistente studio dentistico
Dacia D'Acunto
Assistente studio dentistico
Director Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo
Writer Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo
Composer Verdena
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2021
World premiere 10 September 2021
Release date
17 August 2022 France
13 January 2022 Italy
Budget €6,500,000
Worldwide Gross $716,948
Production The Apartment, Vision Distribution, Le Pacte
Also known as
America Latina, America Latină, América Latina, Латинская Америка, 아메리카 라티나, アメリカ・ラティーナ, 暗室疑雲

Film rating

6.5
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Updated 24 February 2022
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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