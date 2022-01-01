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Анук Эме

Anouk Aimée
Анук Эме
Анук Эме Anouk Aimée
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Дата рождения
27 апреля 1932
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Анук Эме

Родилась 27 апреля 1932 года. Париж, Франция.

Фильмография Анук Эме
Мужчина и женщина: Лучшие годы
Мужчина и женщина: Лучшие годы
мелодрама 2019, Франция
7.0
Женщина и мужчины
Женщина и мужчины
драма 2010, Франция
5.0
Сто и одна ночь
Сто и одна ночь
комедия 1995, Великобритания / Франция
6.0
Мужчина и женщина 20 лет спустя
Мужчина и женщина 20 лет спустя
мелодрама, драма 1986, Франция
5.0
Свидание
Свидание
драма 1969, США
6.0
Мужчина и женщина
Мужчина и женщина
мелодрама 1966, Франция
7.0
Восемь с половиной
Восемь с половиной
драма 1963, Италия / Франция
6.0
Лола
Лола
драма, мелодрама 1961, Италия / Франция
7.0
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