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Гамлет Гамлет
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Hamlet

Гамлет, 1964

1964 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Экранизация одноименной трагедии У.Шекспира.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 24 июня 1964
Возраст 0+
Режиссер
Григорий Козинцев
В ролях
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Михаил Названов
Эльза Радзиня
Юрий Толубеев
Юрий Толубеев
Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гамлет 2 постера
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Гамлет
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