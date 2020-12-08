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Гамлет
Hamlet
Гамлет, 1964
1964 / СССР
6.5
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Жанр:
драма
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О фильме
Экранизация одноименной трагедии У.Шекспира.
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6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
1964
Премьера в мире
24 июня 1964
Возраст
0+
Режиссер
Григорий Козинцев
В ролях
Иннокентий Смоктуновский
Михаил Названов
Эльза Радзиня
Юрий Толубеев
Анастасия Вертинская
Все актеры и съемочная группа
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