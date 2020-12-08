Гамлет, 1964

В темноте, да не в обиде: как провести международный фестиваль в эпоху пандемии

В Таллине завершился фестиваль «Темные ночи» – один из немногих в этом году смотров, не ушедших в онлайн и состоявшихся в классическом формате, то есть в кинотеатрах и со зрителями. Как ему это удалось? Сейчас расскажем.