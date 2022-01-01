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Натали Вуд
Натали Вуд
Natalie Wood
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Натали Вуд
Natalie Wood
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Дата рождения
20 июля 1938
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
29 ноября 1981
Карьера
Актриса
Биография Натали Вуд
Родилась 20 июля 1938 года. Сан-Франциско, Калифорния, США
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Фильмография Натали Вуд
Мозговой штурм
фантастика, триллер
1983, США
6.0
Последняя супружеская пара в Америке
1980, США
5.0
Уилли и Фил
комедия, мелодрама, драма
1980, США
6.0
Метеор
триллер, драма, фантастика, боевик
1979, США
5.0
Соглядатай
детектив, комедия
1975, США
5.0
Боб и Кэрол, Тед и Элис
драма, комедия
1969, США
6.0
На слом!
драма, мелодрама
1966, США
7.0
Пенелопа
комедия, криминал
1966, США
6.0
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