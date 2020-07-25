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Джон Сэксон
John Saxon
Киноафиша
Персоны
Джон Сэксон
Джон Сэксон
John Saxon
Дата рождения
5 августа 1936
Возраст
83 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
25 июля 2020
Карьера
Актер, Режиссер
Популярные фильмы
8.1
Выход Дракона
(1973)
7.6
Кошмар на улице Вязов
(1984)
7.1
Черное Рождество
(1974)
Фильмография Джон Сэксон
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Мистика
Триллер
Ужасы
Год
Все
1984
1979
1974
1973
1966
1962
1960
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
7.6
Кошмар на улице Вязов
Nightmare On Elm Street, A
ужасы
1984, США
6.4
Электрический наездник
The Electric Horseman
комедия, мелодрама, драма, вестерн
1979, США
7.1
Черное Рождество
Black Christmas
ужасы, мистика, триллер
1974, Канада
8.1
Выход Дракона
Enter the Dragon
боевик, драма, триллер
1973, Гонконг / США
Смотреть трейлер
6.3
Аппалуза
The Appaloosa
вестерн
1966, США
6.6
Военная охота
War Hunt
военный, драма
1962, США
6.6
Непрощенная
The Unforgiven
вестерн, мелодрама, драма
1960, США
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