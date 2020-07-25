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Джон Сэксон
Джон Сэксон John Saxon
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Джон Сэксон

John Saxon

Дата рождения
5 августа 1936
Возраст
83 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
25 июля 2020
Карьера
Актер, Режиссер

Популярные фильмы

Выход Дракона 8.1
Выход Дракона (1973)
Кошмар на улице Вязов 7.6
Кошмар на улице Вязов (1984)
Черное Рождество 7.1
Черное Рождество (1974)

Фильмография Джон Сэксон

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 7 Актер 7
Кошмар на улице Вязов 7.6
Кошмар на улице Вязов Nightmare On Elm Street, A
ужасы 1984, США
Электрический наездник 6.4
Электрический наездник The Electric Horseman
комедия, мелодрама, драма, вестерн 1979, США
Черное Рождество 7.1
Черное Рождество Black Christmas
ужасы, мистика, триллер 1974, Канада
Выход Дракона 8.1
Выход Дракона Enter the Dragon
боевик, драма, триллер 1973, Гонконг / США
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Аппалуза 6.3
Аппалуза The Appaloosa
вестерн 1966, США
Военная охота 6.6
Военная охота War Hunt
военный, драма 1962, США
Непрощенная 6.6
Непрощенная The Unforgiven
вестерн, мелодрама, драма 1960, США
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