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Русские идут!
The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
Русские идут!, 1966
1966 / США
7.5
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11
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Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
комедия
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О фильме
4 номинации на премию «Оскар»; 2 «Золотых глобуса» - лучшему фильму и лучшему актеру
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Пародия на призрак советской угрозы в бурные 1960-е. «Красная» подводная лодка неожиданно оказывается у берегов США.
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7.5
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
1966
Режиссер
Норман Джуисон
В ролях
Карл Райнер
Алан Аркин
Брайан Кит
Джонатан Уинтерс
Теодор Байкел
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