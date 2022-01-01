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The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!

Русские идут!, 1966

1966 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть О фильме
4 номинации на премию «Оскар»; 2 «Золотых глобуса» - лучшему фильму и лучшему актеру
Пародия на призрак советской угрозы в бурные 1960-е. «Красная» подводная лодка неожиданно оказывается у берегов США.
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1966
Режиссер
Норман Джуисон
В ролях
Карл Райнер
Алан Аркин
Алан Аркин
Брайан Кит
Джонатан Уинтерс
Теодор Байкел
Все актеры и съемочная группа
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