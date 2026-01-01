Скоро в прокате «Запретный плод»
7.1
Гамбит

, 1966
Gambit
США / комедия, детектив / 18+
О фильме

Гарри Дин планирует совершить ограбление века, но его план будет неосуществим без участия европейской интриганки и красавицы Николь. Причем для выполнения преступного замысла Дину нужна именно красота Николь и ее способность к перевоплощениям. Объект кражи очень необычен — это бесценный, хорошо охраняемый музейный раритет. Сообщникам придется очень постараться, чтобы добиться своей цели.

В ролях

Майкл Кейн
Ширли МакЛэйн
Херберт Лом
Арнольд Мосс
Джон Эбботт
Ричард Ангарола
Режиссер Роналд Ним
Сценарист Джек Дейвис, Элвин Сарджент, Сидни Кэрролл
Композитор Морис Жарр
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 16 декабря 1966
Дата выхода
28 декабря 1966 Великобритания
16 декабря 1966 Германия
30 декабря 1966 Греция
13 января 1967 Ирландия 12
7 января 1967 США
Производство Universal Pictures
Другие названия
Gambit, Ladrón burlado, Das Mädchen aus der Cherry-Bar, Гамбит, Ahtaat paikat, Como Possuir Lissu, Een uitzonderlijke hold-up, Gambit - Grande furto al Semiramis, Gyalogáldozat, Harika hırsız, Högt spel i orienten, I kleftra, Ladrão Roubado, Ladrona por amor, Le hold-up extraordinaire, Pas på hovedet, Prvi potez, Spillet veltes, Un hold-up extraordinaire, Vertel gerust het einde, Η κλέφτρα, Гамбіт, 泥棒貴族, 神偷艳贼, 神偷豔賊

Рейтинг фильма

7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Nicole Chang Из всех гадких, подлых, грязных и отвратительных трюков! Вы даже не достаточно честны, чтобы быть настоящими мерзавцами.

Фильмы похожие на Гамбит

Гамбит
Гамбит ужасы, комедия, криминал
2012, США
6.0
Моя гейша
Моя гейша комедия
1962, США
6.0
Почетный консул
Почетный консул драма, мелодрама, боевик
1983, Великобритания
5.0
Майерлинг
Майерлинг мелодрама, драма, исторический
1968, Франция / Великобритания
6.0
Элфи
Элфи драма, комедия
1966, Великобритания
7.0
Двое на качелях
Двое на качелях мелодрама, драма
1962, США
6.0
Из первых рук
Из первых рук комедия
1958, Великобритания
7.0
Мечта с подвохом
Мечта с подвохом комедия
2022, США
6.0
Дорогой диктатор
Дорогой диктатор комедия
2018, США
5.0
Последнее слово
Последнее слово комедия
2017, США
6.0
Уйти красиво
Уйти красиво комедия
2016, США
6.0
Телохранитель Тесс
Телохранитель Тесс комедия
1994, США
6.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Всего 3 вопроса, которые помогут определить, кто перед вами: не зря Ахматова спрашивала: «Чай или кофе?»
Покупное печенье забыл: из пачки творога создаю миску вкусняшек к чаю — 18 минут и донатсы дымятся на столе
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
