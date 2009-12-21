2009 год. Выдающийся ученый и бывший диссидент Павел Йосек должен получить государственную награду за мужество. Но во время съемок телевизионного документального фильма о его жизни всплывают нелицеприятные факты из прошлого Йосека. В начале 70-х годов под давлением тайной полиции он сыграл определенную роль в дискредитации друга, которого впоследствии вынудили покинуть страну.
Фильм рассказывает о событиях более, чем тридцатилетней давности, без единого флэшбэка и проливает свет на методы, которые использовала тайная полиция для дискредитации неугодных системе лиц.
|13 января 2011
|Греция
|3 сентября 2010
|Польша
|21 декабря 2009
|Чехия