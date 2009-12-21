2009 год. Выдающийся ученый и бывший диссидент Павел Йосек должен получить государственную награду за мужество. Но во время съемок телевизионного документального фильма о его жизни всплывают нелицеприятные факты из прошлого Йосека. В начале 70-х годов под давлением тайной полиции он сыграл определенную роль в дискредитации друга, которого впоследствии вынудили покинуть страну.

Фильм рассказывает о событиях более, чем тридцатилетней давности, без единого флэшбэка и проливает свет на методы, которые использовала тайная полиция для дискредитации неугодных системе лиц.