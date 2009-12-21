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Постер фильма Роза Кавасаки
7.0
Киноафиша Фильмы Роза Кавасаки
7.0

Роза Кавасаки

, 2009
Kawasakiho ruze
Чехия / драма / 18+
Постер фильма Роза Кавасаки
7.0

О фильме

2009 год. Выдающийся ученый и бывший диссидент Павел Йосек должен получить государственную награду за мужество. Но во время съемок телевизионного документального фильма о его жизни всплывают нелицеприятные факты из прошлого Йосека. В начале 70-х годов под давлением тайной полиции он сыграл определенную роль в дискредитации друга, которого впоследствии вынудили покинуть страну.

Фильм рассказывает о событиях более, чем тридцатилетней давности, без единого флэшбэка и проливает свет на методы, которые использовала тайная полиция для дискредитации неугодных системе лиц.

В ролях

Ленка Власакова
Lucie
Милан Микулчик
Ludek
Мартин Губа
Pavel
Даниэла Коларова
Jana
Антонин Кратохвил
Borek
Анна Симонова
Bára
Петра Гржебичкова
Петра Гржебичкова
Radka
Martin Schulz
Martin
Ладислав Худик
Kafka
Ladislav Smocek
Doktor Pesek
Режиссер Ян Гржебейк
Сценарист Петр Ярховский
Композитор Алеш Бржезина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 21 декабря 2009
Дата выхода
13 января 2011 Греция
3 сентября 2010 Польша
21 декабря 2009 Чехия
Сборы в мире $888 741
Производство In Film Praha, Infinity Prague
Другие названия
Kawasakiho ruze, Czeski błąd, Kathe psema kryvei mia alitheia, Kawasaki Rose, Kawasaki rózsája, Kawasaki's Rose, Kawasakiho ruže, Kawasakijeva ruza, La rosa de Kawasaki, Роза Кавасаки, Розата на Кавазаки

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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