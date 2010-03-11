Маленький лопоухий мальчик живет со своими родителями и старшим братом в крохотной хибаре в конце улицы. Его папа шьет кожаную обувь, а мама помогает ее продавать. Старший брат Десмонд учится в престижной школе, он отличник, красавец, рекордсмен в беге с препятствиями и талантливый автор песен. Его любят родители, учителя и девушки, идеальный Десмонд для всех пример. Но лопоухий не похож на старшего брата, он плохо учится, его постоянно наказывают в школе, он хулиганит и ворует все, что плохо лежит — фигурку царя обезьян в храме, британский флаг прямо с флагштока, сувениры в кинотеатре. Его любимое занятие — надеть на голову круглый стеклянный аквариум и бегать по улицам, изображая космонавта. «Отражение радуги» - ностальгическая история взросления на фоне природных катаклизмов, политических перемен и семейных трагедий и радостей.