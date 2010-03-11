Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Отражение радуги
Отражение радуги

Отражение радуги

Sui yuet san tau 18+
О фильме

Маленький лопоухий мальчик живет со своими родителями и старшим братом в крохотной хибаре в конце улицы. Его папа шьет кожаную обувь, а мама помогает ее продавать. Старший брат Десмонд учится в престижной школе, он отличник, красавец, рекордсмен в беге с препятствиями и талантливый автор песен. Его любят родители, учителя и девушки, идеальный Десмонд для всех пример. Но лопоухий не похож на старшего брата, он плохо учится, его постоянно наказывают в школе, он хулиганит и ворует все, что плохо лежит — фигурку царя обезьян в храме, британский флаг прямо с флагштока, сувениры в кинотеатре. Его любимое занятие — надеть на голову круглый стеклянный аквариум и бегать по улицам, изображая космонавта. «Отражение радуги» - ностальгическая история взросления на фоне природных катаклизмов, политических перемен и семейных трагедий и радостей.

Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 11 марта 2010
Дата выхода
11 марта 2010 Гонконг
16 апреля 2010 Китай
Сборы в мире $3 106 414
Производство BIG Pictures, Dadi Entertainment, Film Development Fund of Hong Kong
Другие названия
Sui yuet san tau, Echoes of the Rainbow, 歲月神偷, Tuế Nguyệt Thần Thâu, Отражение радуги, 岁月神偷, 歳月神偸
Режиссер
Алекс Ло
В ролях
Саймон Ям
Саймон Ям
Сандра Нг
Базз Чун
Аариф Ли
Аариф Ли
Все актеры и съемочная группа
7.6
7.4 IMDb
