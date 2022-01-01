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Зринка Цвитешич
Зринка Цвитешич
Zrinka Cvitešić
О персоне
Фильмография
Зринка Цвитешич
Zrinka Cvitešić
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Дата рождения
18 июля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Карловац, Югославия (Хорватия)
Рост
167 см
Биография Зринки Цвитешич
Родилась 18 июля 1979 года. Карловац, Югославия (Хорватия).
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Фильмография Зринки Цвитешич
В пути
драма
2010, Германия / Босния и Герцеговина / Австрия / Хорватия
6.0
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