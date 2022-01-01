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Агата Бузек
Агата Бузек
Agata Buzek
О персоне
Фильмография
Агата Бузек
Agata Buzek
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Дата рождения
20 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Агаты Бузек
Родилась 20 сентября 1976 года. Писковице, Польша.
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Фильмография Агаты Бузек
Высшее общество
триллер, фантастика
2018, Великобритания / Франция / Германия
6.0
11 минут
триллер, драма
2015, Ирландия / Польша
5.0
Инородное тело
драма
2014, Польша / Италия / Россия
7.0
Фотограф
криминал, триллер, детектив
2014, Польша
6.0
Пансионат «Езёрак»
драма, криминал
2014, Польша
0.0
Реверс
комедия, драма, триллер, мелодрама
2009, Польша
7.0
Тайны ночного дозора
драма, биография, мистика, исторический
2007, Канада / Франция / Германия / Польша / Нидерланды / Великобритания
4.0
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