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Агата Бузек

Agata Buzek
Агата Бузек
Агата Бузек Agata Buzek
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Дата рождения
20 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Агаты Бузек

Родилась 20 сентября 1976 года. Писковице, Польша. 

Фильмография Агаты Бузек
Высшее общество
Высшее общество
триллер, фантастика 2018, Великобритания / Франция / Германия
6.0
11 минут
11 минут
триллер, драма 2015, Ирландия / Польша
5.0
Инородное тело
Инородное тело
драма 2014, Польша / Италия / Россия
7.0
Фотограф
Фотограф
криминал, триллер, детектив 2014, Польша
6.0
Пансионат «Езёрак»
Пансионат «Езёрак»
драма, криминал 2014, Польша
0.0
Реверс
Реверс
комедия, драма, триллер, мелодрама 2009, Польша
7.0
Тайны ночного дозора
Тайны ночного дозора
драма, биография, мистика, исторический 2007, Канада / Франция / Германия / Польша / Нидерланды / Великобритания
4.0
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