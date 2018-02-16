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Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Anders Baasmo Christiansen
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Андерс Баасмо Кристиансен
Anders Baasmo Christiansen
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Дата рождения
29 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Андерса Баасмо Кристиансена
Родился 29 января 1976 года. Хамар, Норвегия.
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Фильмография Андерса Баасмо Кристиансена
Пылающее море
боевик
2021, Норвегия
6.0
Приручить дракона
семейный, фэнтези
2020, Норвегия
5.0
Угоняя лошадей
драма
2019, Норвегия / Швеция / Дания
6.0
Добро пожаловать в Норвегию
комедия, драма
2016, Норвегия
6.0
Скандинавский форсаж: Гонки на льду
боевик
2016, Норвегия
6.0
Выбор короля
драма
2016, Норвегия / Дания / Швеция
7.0
Месть
драма, триллер
2015, Канада / Норвегия
5.0
Скандинавский форсаж
боевик, комедия
2014, Норвегия
6.0
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16 февраля 2018 18:58
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